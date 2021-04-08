Мила, скромна дівчинка: Леся Нікітюк викликала фурор в мережі шкільним знімком

Перед камерою Нікітюк, якій було тоді десь 15-16 років, позувала в білій кофтинці і джинсовій куртці. На шиї у майбутньої зірки - ниточка дерев'яних бус, а біляве волосся красиво підкручене в локони. До речі, в той час Леся також ходила з чубком.

Губи вона підфарбувала блиском і мило посміхається в об'єктив.

Леся Нікітюк показала, як виглядала в 9 класі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"9-тикласниця Лесюшка каже всім привіт. Мила, скромна, наївна дівчинка, не то шо зараз", - жартівливо підписала фото ведуча.

Кадр викликав справжній фурор серед підписників Нікітюк. Користувачі мережі розчулюються милій юній Лесі, багато також зазначили, що зараз вона виглядає навіть молодше. Менш ніж за добу знімок набрав більше 2 тисяч коментарів і 225 тисяч лайків.