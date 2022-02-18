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Міні-я: Ембер Херд показала рідкісне зворушливе фото з дочкою

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П'ятниця 18 лютого 2022 15:09
Міні-я: Ембер Херд показала рідкісне зворушливе фото з дочкою Малятко Ембер помітно підросло (фото: instagram.com/amberheard)
Автор: Тетяна Турчанікова

Голлівудська актриса Ембер Херд, про яку світ в останні роки чув найчастіше через її скандальні стосунки з Ілоном Маском і з Джонні Деппом, тепер не так часто радує шанувальників новинами.

Те, що у актриси з'явилася дочка від сурогатної матері, стало відомо ще в минулому році. Але, тим не менш, актриса не поспішає ділитися фото малятка.

Днями Ембер нарешті порадувала фанатів довгоочікуваним знімком: актриса показала дочку в своєму Instagarm.

Міні-я: Ембер Херд показала рідкісне зворушливе фото з дочкою

Правда, лиця підрослої доньки Уни Пейдж, все одно розглянути не вдасться, видно тільки, що дівчинка світловолоса, як і її мама. Ембер показала дочку зі спини і підписала: "Міні-я".

Міні-я: Ембер Херд показала рідкісне зворушливе фото з дочкою

Міні-я: Ембер Херд показала рідкісне зворушливе фото з дочкою

Міні-я: Ембер Херд показала рідкісне зворушливе фото з дочкою

Після гучних скандалів і судових процесів від Ембер мало що чутно (фото: instagram.com/amberheard)

Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі прикрасила обкладинку Schön! і зізналася в коханні італійській актрисі.

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