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Міні-спідниця і кеди: Кейт Міддлтон здивувала несподівано сміливим вбранням

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Великобританія, П'ятниця 24 вересня 2021 22:22
Міні-спідниця і кеди: Кейт Міддлтон здивувала несподівано сміливим вбранням Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Кейт Міддлтон продовжує дивувати своєю активністю. Цього разу дружина принца Уільяма вирушила на тенісний корт, одягнувши відповідний спортивний одяг.

Фото герцогині були опубліковані в блозі королівської сім'ї.

Кейт Міддлтон вкотре вирішила довести, що багатодітна мама може мати точену фігуру. Дружина принца Уільяма, як завзята тенісистка, вирішила битися з чемпіонкою і переможницею US Open Еммою Радукану.

Для свого поєдинку Кейт вибрала темно-синю тенісну спідницю, а також спортивну облягаючу куртку їй в тон від Poivre Blanc. Доповнили аутфіт білі кросівки. Своє довге волосся Кейт зібрала в кінський хвіст, а макіяж зробила ледь помітним, підкресливши лише вії і брови.

Зрозуміло, увага фанатів по всьому світу була, в першу чергу, прикута до ніг герцогині. На сторінці сім'ї шанувальники відзначили, що Кейт дуже пасують короткі спідниці. Не дивно, що герцогиня вирішила скористатися матчем, щоб злегка порушити королівський протокол. Як відомо, зазвичай Кейт його строго дотримується.

Міні-спідниця і кеди: Кейт Міддлтон здивувала несподівано сміливим вбраннямМіні-спідниця і кеди: Кейт Міддлтон здивувала несподівано сміливим вбраннямМіні-спідниця і кеди: Кейт Міддлтон здивувала несподівано сміливим вбраннямМіні-спідниця і кеди: Кейт Міддлтон здивувала несподівано сміливим вбраннямКейт на корті (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Також ми писали, який колір вибрала для свого стильного брючного костюма королева Летиція.

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