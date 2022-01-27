Мінні Маус відмовляється від свого культового червоного плаття на користь брючного костюма
Один з улюблених персонажів Діснея Мінні Маус вперше в цьому році змінює своє культове плаття в горошок на штани.
Паризький Діснейленд оголосив, що Мінні одягне штани, створені Стелою Маккартні, на майбутнє святкування 30-річчя тематичного парку.
Вечірка розпочнеться в березні в рамках Місяця жіночої історії, що і надихнуло її на новий образ, розповідає nypost.com.
Новий наряд Мінні складається з темно-синього і чорного брючного костюма в горошок і відповідного банта в її волоссі.
"Стелла Маккартні розробила найперший брючний костюм Мінні Маус, і він чудовий", - йдеться в повідомленнях паризького Діснейленду в соцмережах.
Мінні чекає наряд від відомого дизайнера (фото: instagram.com/disneyland.paris)
Сама дизайнер зізналася, що рада працювати з таким "клієнтом".
"Мінні завжди займала особливе місце в моєму серці, - сказав Маккартні , - у нас спільні цінності. Що мені подобається в Мінні, це те, що вона втілює в собі щастя, самовираження, щирість і надихає людей різного віку по всьому світу. Крім того, у неї такий чудовий стиль!".
Мінні змінить свій звичний наряд! (фото: instagram.com/disneyland.paris)
"Цей новий погляд на її фірмовий горошок робить Мінні Маус символом прогресу для нового покоління", - пояснила Стелла. - Вона одягне його на честь місяця жіночої історії в березні 2022 року. Не можу чекати, щоб побачити цей новий образ у парку Walt Disney Studios!".
Мінні також приєднається до інших знаменитих персонажів Діснея в нарядах, створених спеціально для річниці.
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