"Рідкий боб": стилісти показали найбільш багатообіцяючу зачіску 2022

Ця стрижка здатна зробити практично будь-якеі волосся ефектними, а їх власницю – змусити відчути себе просто кінозіркою.

У 2022 моду диктує прямота: ніяких завитків, ніяких пляжних локонів, ідеальне випрямлення... Одним словом, стилісти радять зупинитися на одному головному тренді: рідкий боб (liquid – струмуючий, як вода, а не рідкий, тому що не вистачає густоти!). Ця зачіска поєднує шовковисте волосся, що стікають, як вода, зі стрижкою року, бобом, саме так її називає vogue.fr.

Ніяких кучериків! (фото: instagram.com/jourdandunn) "Рідкий боб": що це таке Рідкі волосся захопили Instagram! Подивіться в соціальних мережах – і помітите Кім Кардашян, Хейлі Бібер і навіть Люсі Хейл – всі вони перейняли цю тенденцію шовкового волосся в поєднанні з бобом. Гладке волосся, м'який дотик і еластичність – це і є та сама зачіска. Боб обіцяє стати стрижкою року (фото: instagram.com/muah_sabalevskaya) Як домогтися ефекту струмуючих волосся в домашніх умовах? Хороші новини: можна надати блиск своєму волоссю, не виходячи з дому, за допомогою декількох добре підібраних продуктів. Що потрібно? Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від КЕРАТИНІМ навчаємо ВЛ (@polly_therapyhair) Інтенсивна кератинова процедура, яка усуне всі "пухнастість", додасть волоссю блиск, сяйво і еластичність.

Потім слід згладжування, щоб зробити його максимально жорстким.

Результат: волосся таке гладке, блискуче і шовковисте, що його можна порівняти з шовком.