ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Рідкий боб": стилісти показали найбільш багатообіцяючу зачіску 2022

Новость на русском →
Четвер 27 січня 2022 15:17
"Рідкий боб": стилісти показали найбільш багатообіцяючу зачіску 2022 Така зачіска "підірве" соцмережі (фото: instagram.com/muah_sabalevskaya)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ця стрижка здатна зробити практично будь-якеі волосся ефектними, а їх власницю – змусити відчути себе просто кінозіркою.

У 2022 моду диктує прямота: ніяких завитків, ніяких пляжних локонів, ідеальне випрямлення... Одним словом, стилісти радять зупинитися на одному головному тренді: рідкий боб (liquid – струмуючий, як вода, а не рідкий, тому що не вистачає густоти!).

Ця зачіска поєднує шовковисте волосся, що стікають, як вода, зі стрижкою року, бобом, саме так її називає vogue.fr.

&quot;Рідкий боб&quot;: стилісти показали найбільш багатообіцяючу зачіску 2022

&quot;Рідкий боб&quot;: стилісти показали найбільш багатообіцяючу зачіску 2022Ніяких кучериків! (фото: instagram.com/jourdandunn)

"Рідкий боб": що це таке

Рідкі волосся захопили Instagram! Подивіться в соціальних мережах – і помітите Кім Кардашян, Хейлі Бібер і навіть Люсі Хейл – всі вони перейняли цю тенденцію шовкового волосся в поєднанні з бобом.

Гладке волосся, м'який дотик і еластичність – це і є та сама зачіска.

&quot;Рідкий боб&quot;: стилісти показали найбільш багатообіцяючу зачіску 2022&quot;Рідкий боб&quot;: стилісти показали найбільш багатообіцяючу зачіску 2022Боб обіцяє стати стрижкою року (фото: instagram.com/muah_sabalevskaya)

Як домогтися ефекту струмуючих волосся в домашніх умовах?

Хороші новини: можна надати блиск своєму волоссю, не виходячи з дому, за допомогою декількох добре підібраних продуктів. Що потрібно?

  • Інтенсивна кератинова процедура, яка усуне всі "пухнастість", додасть волоссю блиск, сяйво і еластичність.
  • Потім слід згладжування, щоб зробити його максимально жорстким.
  • Результат: волосся таке гладке, блискуче і шовковисте, що його можна порівняти з шовком.

Раніше стилісти показали колір волосся, який обіцяє стати самим трендовим у 2022 році.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну суне скандинавський штормовий циклон зі снігом: які області накриє негодою
В Україну суне скандинавський штормовий циклон зі снігом: які області накриє негодою