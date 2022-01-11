Мінус 12 кг: Джамала розкрила секрети свого вражаючого схуднення

Рік тому Джамала стала мамою вдруге, після чого серйозно взялася за свою фігуру. Співачка поставила за мету схуднути на 10 кілограмів і звернулася за допомогою до дієтолога, який склав для неї індивідуальну дієту. Через 12 місяців зірка вирішила поділитися результатами і розкрила секрети свого схуднення.
У своєму Instagram-акаунті артистка зізналася, що за рік змогла знизити вагу на 12 кілограмів.
"Я почала у вазі 69. Нові правила привели мене до позначки в 57 кг (до речі, моя студентська вага)", – похвалилася Джамала.
Після новорічних свят відмітка на вагах збільшилася на 2 кілограми, але співачка збирається повернутися до колишньої цифри. Вона також виклала кілька фото, демонструючи форми, що пострункішали.
Виконавиця поділилася, що їй вдалося не тільки скинути вагу, але і утримувати показники, а це навіть складніше.
"Переважно всі дієти закінчуються зривом. Часто кілограми, навіть після класного результату, не тільки повертаються, а й множаться. Я на березі вирішила, що мене дратує слово дієта, тож зайвий раз його уникала. Що ж зі мною сталося за цей час? Мені вдалось не лише скинути вагу, а й зафіксувати її. Водночас я собі нічого не забороняла. Просто глобально змінила ставлення до харчування", - зазначила Джамала.
Артистка поділилася секретами стрункості і розповіла, як тримає балас між усвідомленим харчуванням і задоволенням від їжі.
"Сьогодні, якщо мені хочеться (а мені постійно хочеться) піцу, пасту, бургер, я їм їх, але в першій половині дня. Ідеальне комбо м'ясо + тісто? У першій половині дня. Торт? Велкам, до 14 години. Ранок завжди починаю з двох яєць, половинки авокадо, хлібця з безлактозним сиром Філадельфія, огірка і кави без молока і цукру. Я привчила себе любити Цезар без сухарів і соусу. І шоколад 75%. Звичайно, хочу еклер, але насолоджуюся альтернативою", - поділилася мама двох дітей.
При цьому спортом артистка не займається, але в цілому досить активна.
"Після "Танців з зірками" і сезону концертів я не займаюся спортом. Спорту - нуль. Тому і в харчуванні намагаюся менше собі дозволяти. Але я дуже активна, просто повірте, плюс одне нове правило: не витрачаю енергію - не компенсую її їжею", - додала вона.
Також Джамала розкрила головну проблему тих, що худнуть, і дала пораду.
"Моя непрофесійна думка, що ми набираємо після закінчення дієт, адже повертаємося до старого. Головний висновок - важливо тримати баланс шкідливого і корисного", - вважає співачка.
Зірка опублікувала свою дієту, яку їй склала відомий дієтолог Наталія Самойленко на основі аналізів Джамали.
Раніше Джамала вперше розповіла про складні відносини синів. Артистка зізналася, що між братами не все гладко – виною тому дитячі ревнощі.