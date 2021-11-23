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Мінус десять років: Джессіка Альба зробила "омолоджуючу" стрижку - як її повторити

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Вівторок 23 листопада 2021 17:26
Мінус десять років: Джессіка Альба зробила "омолоджуючу" стрижку - як її повторити Джессіка Альба (фото: instagram.com/jessicaalba)
Автор: Ольга Турчанікова

Американська актриса Джессіка Альба - еталонна красуня, якій все до лиця. Але нова стрижка точно зіграла на руку 40-річній зірці, зробивши її образ більш юним і милим. Пропонуємо дізнатися, в чому секрет такої зачіски.

Фото в новому образі Альба показала в особистому блозі.

Джессіка Альба любить інтригувати своїх шанувальників. Дивлячись на її сторінку в Instagram, де фото з розкішних заходів перемішані з кадрами з нових фільмів, складно здогадатися, які зі знімків давні. Проте, днями актриса все ж продемонструвала себе в теперішньому часі. І тепер голлівудська зірка виглядає дещо інакше.

Джессіка віддала короткому каре. Така стрижка підкреслює тонкі риси обличчя і робить погляд більш виразним. І найголовніше - такий образ візуально "збавив" Альбі років. Тепер її образ здається більш юним і чарівним. Хоча, безумовно, розкішні довге волосся їй також були до лиця.

Мінус десять років: Джессіка Альба зробила &quot;омолоджуючу&quot; стрижку - як її повторитиМінус десять років: Джессіка Альба зробила &quot;омолоджуючу&quot; стрижку - як її повторитиДжессіка Альба з новою стрижкою (фото: instagram.com/jessicaalba)

Раніше ми писали, що сьогодні тренд "дорога брюнетка" витіснив блонд. Хто з зірок йому слідує, читайте в нашому матеріалі.

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