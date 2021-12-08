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Хвилинка самозамилування: Нікітюк в мікрошортах і топі без білизни похвалилася нескінченними ногами

Новость на русском →
Кабо-Верде, Середа 08 грудня 2021 16:32
Хвилинка самозамилування: Нікітюк в мікрошортах і топі без білизни похвалилася нескінченними ногами Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Нікітюк відпочиває в Кабо-Верде в жаркій Африці і з задоволенням приміряє відверті і спокусливі образи. Після ефектної фотосесії у міні-сукні на березі океану телеведуча влаштувала хвилинку самозамилування і продемонструвала новий провокаційний лук.

У своєму Instagram артистка похвалилася розкішною фігурою, позуючи в пікантному вбранні.

Так, Леді Ле одягла ультракороткі чорні шорти і укорочений сріблястий топ на бретелях з глибоким декольте і відкритою спиною. При цьому вона не стала надягати під низ бюстгальтер, так що образ вийшов дуже гарячим і сексуальним.

Свій аутфіт Нікітюк доповнила сріблястими босоніжками на підборах, які підкреслили довжину її струнких ніжок. Волосся ведуча зібрала в хвіст, залишивши пару прядок біля обличчя, а також зробила ефектний макіяж.

Леся спокусливо позувала біля дерев'яної огорожі, демонструючи свою точену фігуру з усіх боків, і навіть зробила крупний план свого бюста.

Хвилинка самозамилування: Нікітюк в мікрошортах і топі без білизни похвалилася нескінченними ногамиХвилинка самозамилування: Нікітюк в мікрошортах і топі без білизни похвалилася нескінченними ногамиХвилинка самозамилування: Нікітюк в мікрошортах і топі без білизни похвалилася нескінченними ногамиХвилинка самозамилування: Нікітюк в мікрошортах і топі без білизни похвалилася нескінченними ногами

Леся Нікітюк схвилювала мережу провокаційними кадрами у відвертому вбранні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Хвилинка самозамилування", - підписала кадри знаменитість.

Фолловери Нікітюк оцінили її вбрання і витончену фігуру і засипали артистку компліментами.

  • Богиня!
  • Багіра!!!
  • Ви - прекрасні, впевнена, що накидають ногам лайків
  • яка вишуканість
  • Нескінченні ноги
  • Королева
  • Гарно виглядає
  • Боже, які довгі ноги!
  • Шикарна і неповторна
  • Красуня
  • Ви на підборах прекрасна, ноги шик і блиск
  • Це чудово! Тим більше, що гріх такою фігурою не милуватися!!!
  • Божественно красива
  • Шикарні ніжки

Раніше Леся Нікітюк в Африці розбурхала мережу провокаційним відео з кактусом.

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