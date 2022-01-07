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Миру і кохання: Осадча, Білик, Джамала та інші зірки привітали українців з Різдвом

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П'ятниця 07 січня 2022 12:17
Миру і кохання: Осадча, Білик, Джамала та інші зірки привітали українців з Різдвом Привітання українських зірок з Різдвом (колаж РБК-Україна)
Автор: Марина Настевич

У ніч з 6 на 7 січня весь православний світ святкує Різдво - народження Ісуса Христа. Світле сімейне свято збирає близьких за святковим столом - в тому числі і знаменитостей.

Зірки українського шоу-бізнесу душевно привітали шанувальників з Різдвом і поділилися на своїх сторінках в Instagram теплими святковими фото.

Телеведучий Юрій Горбунов виклав миле селфі з дружиною Катею Осадчою, яка позувала без макіяжу.

"З Різдвом Христовим!!! Миру всім, злагоди, любові і Божої благодаті!! Христос народився!!!" - написав він.

Миру і кохання: Осадча, Білик, Джамала та інші зірки привітали українців з Різдвом

Українські зірки привітали шанувальників з Різдвом (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадча у свою чергу опублікувала яскраве святкове фото, на якому зображена на тлі ялинки в розкішній темно-червоній сукні-вишиванці.

"З Різдвом! Миру, домашнього затишку та злагоди, здоров'я і душевного спокою! Нехай в цей день найрідніші будуть поруч!" - побажала ведуча.

Миру і кохання: Осадча, Білик, Джамала та інші зірки привітали українців з Різдвом

Українські зірки привітали шанувальників з Різдвом (фото: instagram.com/kosadcha)

Джамала поділилася сімейними фото з чоловіком і синочками біля ошатної ялинки.

"Вітаю всіх друзів, хто сьогодні святкує Різдво! Миру та порозуміння нам всім. Мені здається, змінюються часи, змінюються люди. Але почуття - вони ті самі! Любов та доброта були такими ж ще до народження всього. Люблю вас", - зазначила співачка.

Миру і кохання: Осадча, Білик, Джамала та інші зірки привітали українців з РіздвомМиру і кохання: Осадча, Білик, Джамала та інші зірки привітали українців з Різдвом

Українські зірки привітали шанувальників з Різдвом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Улюбленець жінок Олег Винник побажав, щоб це світле свято наповнило життя теплом і радістю.

"З Різдвом Христовим! Нехай це світле свято наповнює життя теплом і радістю та зігріває любов'ю ваші серця", - написав артист.

Миру і кохання: Осадча, Білик, Джамала та інші зірки привітали українців з Різдвом

Українські зірки привітали шанувальників з Різдвом (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Маша Єфросиніна зачарувала милими домашніми кадрами без макіяжу і похвалилася своєю кутею.

"З Різдвом, друзі! Всім смачної куті! І будьте, будь ласка, здорові!" - побажала ведуча.

Миру і кохання: Осадча, Білик, Джамала та інші зірки привітали українців з РіздвомМиру і кохання: Осадча, Білик, Джамала та інші зірки привітали українців з Різдвом

Українські зірки привітали шанувальників з Різдвом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ірина Білик на Різдво зібрала компанію з декількох зірок - Олександра Пономарьова, Павла Зіброва, Асії Ахат. Виконавці побажали українцям Божого благословення, міцного здоров'я та миру.

Милий Настя Каменських і Потап під ялинкою побажали всім вірити в чудеса.

"З Різдвом Христовим. Подумки обіймаємо кожного з вас і бажаємо вам і вашим близьким багато тепла, щастя і любові. Будьте здорові. І завжди вірте в чудеса", - написала співачка.

Миру і кохання: Осадча, Білик, Джамала та інші зірки привітали українців з РіздвомУкраїнські зірки привітали шанувальників з Різдвом (фото: instagram.com/kamenskux)

Раніше ми публікували добірку різдвяних пісень та колядок від зірок українського шоубізу, їх варіанти та власне прочитання народної творчості.

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