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Мішина в купальнику захопила хвилюючими вигинами і підігріла інтригу: "давай фото з Сашею"

Автор: Styler

Ксенія Мішина після насичених трудових буднів релаксує на Кіпрі. З собою на відпочинок вона взяла сина Платона, але шанувальники підозрюють, що разом з актрисою полетів і переможець "Холостячки" Олександр Еллерт. А особливо уважні навіть помітили його в фотоблозі зірки "Кріпосної", правда, та швидко видалила коротке відео. На користь версії про те, що Ксенія і Олександр відпочивають разом, свідчить і той факт, що після прибуття актриси в готель, Олександр перестав постити актуальний контент і обмежується лише архівними фото. А ось переможниця "Танців із зіркам", навпаки, щедро ділиться барвистими кадрами з відпочинку.

Вона опублікувала в Instagram яскраве фото в купальнику, зроблене під час запливу в блакитній воді.

На Ксенії - злитний чорний купальник, який підкреслив її хвилюючі вигини. Вона прикрила очі і вільно пливе на спині, підставивши обличчя сонячним променям.

"Як же важливо давати собі відпочинок. Тотальне розслаблення. Просто не робити нічого. Бути ніким. Розчинитися в моменті. Не вирішувати, не грати, не турбуватися. А лежати, спостерігати і заспокоїтися. Часом це дуже складно. Звичка все контролювати частенько бере гору", - зізналася вона.

Ксенія релаксує на Кіпрі (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Шанувальники оцінили не тільки сам кадр, але і знову почали обговорювати тему возз'єднання Саші і Ксюші.

  • Красиво Саша фотографує
  • Ракурс вище її сина, очевидно, фотку робив Еллерт
  • Вай, який гарний знімок, який прекрасний у Вас фотограф
  • Давайте фото з Сашею
  • Яка кайфова фотографія

Ксенія показала точені форми в злитому купальнику (фото: instagram.com/misha.k.ua)

До речі, парочку застукали в аэпропорту. Нібито те саме віддалене вчасно відео Мішиної зі "сторіс" розлетілося по групах, пабліках соцмережах і каналах. На кадрах видно, як чоловік, дуже схожий на Еллерта, проводжає Ксенію в аеропорту, але ось полетів він з коханою чи ні – невідомо.

Ксенію та Олександра застукали в аеропорту разом ( скріншот: youtube.com)

Нагадаємо, що під час відпочинку в Криму в липні, Мішина різко заявила про розрив відносин з Эллертом.

Але на річницю знайомства пари автор "Кварталу 95" приготував для актриси відеопривітання, а вона в цей же день похвалилася оберемком троянд в свій зріст нібито від таємного дарувальника.

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Ксения МишинаХолостячка