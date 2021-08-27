Мішина в купальнику захопила хвилюючими вигинами і підігріла інтригу: "давай фото з Сашею"

Ксенія Мішина після насичених трудових буднів релаксує на Кіпрі. З собою на відпочинок вона взяла сина Платона, але шанувальники підозрюють, що разом з актрисою полетів і переможець "Холостячки" Олександр Еллерт. А особливо уважні навіть помітили його в фотоблозі зірки "Кріпосної", правда, та швидко видалила коротке відео. На користь версії про те, що Ксенія і Олександр відпочивають разом, свідчить і той факт, що після прибуття актриси в готель, Олександр перестав постити актуальний контент і обмежується лише архівними фото. А ось переможниця "Танців із зіркам", навпаки, щедро ділиться барвистими кадрами з відпочинку.
Вона опублікувала в Instagram яскраве фото в купальнику, зроблене під час запливу в блакитній воді.
На Ксенії - злитний чорний купальник, який підкреслив її хвилюючі вигини. Вона прикрила очі і вільно пливе на спині, підставивши обличчя сонячним променям.
"Як же важливо давати собі відпочинок. Тотальне розслаблення. Просто не робити нічого. Бути ніким. Розчинитися в моменті. Не вирішувати, не грати, не турбуватися. А лежати, спостерігати і заспокоїтися. Часом це дуже складно. Звичка все контролювати частенько бере гору", - зізналася вона.
Ксенія релаксує на Кіпрі (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Шанувальники оцінили не тільки сам кадр, але і знову почали обговорювати тему возз'єднання Саші і Ксюші.
Ксенія показала точені форми в злитому купальнику (фото: instagram.com/misha.k.ua)
До речі, парочку застукали в аэпропорту. Нібито те саме віддалене вчасно відео Мішиної зі "сторіс" розлетілося по групах, пабліках соцмережах і каналах. На кадрах видно, як чоловік, дуже схожий на Еллерта, проводжає Ксенію в аеропорту, але ось полетів він з коханою чи ні – невідомо.
Ксенію та Олександра застукали в аеропорту разом ( скріншот: youtube.com)
Нагадаємо, що під час відпочинку в Криму в липні, Мішина різко заявила про розрив відносин з Эллертом.
Але на річницю знайомства пари автор "Кварталу 95" приготував для актриси відеопривітання, а вона в цей же день похвалилася оберемком троянд в свій зріст нібито від таємного дарувальника.