Мішина після розриву з Еллертом заговорила про самотність: "боялася цього моменту"

Вона опублікувала ефектне фото топлес зі спини. Краплі стікають по шкірі, мокре волосся і глибокий, ніби випадково кинутий, погляд через плече надає знімку особливий шарм і атмосферність.

У підписі вона поміркувала на тему самотності. Цей стан не має байдужих - хтось стрімко біжить від нього і "намагається заткнути будь-яку секунду спілкуванням", адже опасається залишитися наодинці з собою.

Ксенія Мішина поміркувала про ресурсність самотності (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксенія зазначила, що раніше також боялася самотності і уникала її. Але все змінилося.

"Чим більше в моєму житті ставало людей, які давали мені щиру любов, не обов'язково до мене, до природи, Бога, інших, тим легше ставало переживати ці моменти. Хм ... одна. Не так вже й погано. Приходити додому. Всі лякали холодом стін і відразливою відсутністю, але я не відчуваю страху. Значить це прекрасне, м'якае, величезне ліжко тільки для мене. Непагано. Тиша. Жадібно слухаю її. Гей, самотність, а ти не такий монстр, якою я раніше тебе уявляла, якою нав'язує тебе суспільство", - зазначила Мішина.

На її думку, самотність лякає лише тих, хто "настільки зрадив себе, що впевнений, що ніхто більше ніколи не захоче присісти поруч і розділити їжу", а також, якщо людина зневірилася і вже не сподівається на те, що"коли-небудь ще зустрінеш когось зі своєї зграї, того хто пахне близькістю і цікавою бесідою".

Ксенія зізналася, що більше не боїться самотності (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса переконана, що саме на самоті народжується творчість.

"В самоті ти народжуєшся. Хоч в ній ти і вмираєш. Але все ж, саме на самоті стає чутно когось, хто більше ніж ти звик думати про себе. Когось, хто цікавіше. Він не боїться засудження і обговорення. Цей хтось абсолютно вільний. Я так рада дізнатися і любити цю частину себе", - поділилася особистими спостереженнями і висновками зірка "Кріпосної".

До слова, зараз актриса задіяна зйомках масштабного шоу "Україна має талант" - вона стала леном журі улюбленого українцями проекту. Для цього актриса взялась за інтенсивне вивчення української мови і вирішила робити весь контент україномовним.