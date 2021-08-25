RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Мішину на Кіпрі в шовковому міні "засікли" з Еллертом: "ваша конспірація зазнала фіаско"

Автор: Styler

Ксенія Мішина закінчила зйомки в проекті "Україна має талант" на СТБ і вирішила побалувати себе заслуженим відпочинком - вона махнула на Кіпр. Актриса вже показала перше фото з відпочинкуотдизха і встигла записати "сторіс".

На особистій сторінці Ксенії в Instagram з'явилися фото, на якому зірка позує на балконі готельного номера з видом на морські пейзажі.

На актрисі - шовкове смарагдове плаття на тонких бретелях. Вона прибрала з обличчя розкішні блискучі локони і щасливо безтурботно посміхається в камеру.

"Кожного разу, плаваючи в морі, я заражаюся енергією через афірмації . Вода - цілитель, вона відчуває тебе і допомагає розслабитися і заспокоїтися", - поділилася своїми спостереженнями актриса.

Ксенія Мішина поділилася барвистим фото, зробленим на Кіпрі (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Шанувальники почали сперечатися, хто ж автор щасливого портрета Ксенії - її син Платон або Олександр Еллерт, з яким актриса нібито розлучилася, але події на річницю знайомства пари змусили їх повірити в те, що закохані разом. Крім того, особливо уважні все ж "вирахували", що автор "Квартал 95" і зірка "Кріпосної" полетіли на Кіпр разом.

  • Хто фоткав? Син або Еллерт?
  • Красиво Еллерт фоткає
  • І Еллерта показуй. Досить вам вже шифруватися. Ви все одно не вмієте це робити
  • Ксенія, у вашій історії, яку ви видалили, всі помітили Олександра, так що ваша конспірація зазнала фіаско
  • А говорила, що він погано фоткає
  • Неймовірно красива. Гарного Вам відпочинку, Ксенія
  • Крута фотка
  • Принцеса

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина показала пікантне фото у ванній і розкрила секрет жіночої привабливості.

Читайте LITE в Google News
Ксения МишинаХолостячка