Мішину на Кіпрі в шовковому міні "засікли" з Еллертом: "ваша конспірація зазнала фіаско"

На актрисі - шовкове смарагдове плаття на тонких бретелях. Вона прибрала з обличчя розкішні блискучі локони і щасливо безтурботно посміхається в камеру.

"Кожного разу, плаваючи в морі, я заражаюся енергією через афірмації . Вода - цілитель, вона відчуває тебе і допомагає розслабитися і заспокоїтися", - поділилася своїми спостереженнями актриса.

Ксенія Мішина поділилася барвистим фото, зробленим на Кіпрі (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Шанувальники почали сперечатися, хто ж автор щасливого портрета Ксенії - її син Платон або Олександр Еллерт, з яким актриса нібито розлучилася, але події на річницю знайомства пари змусили їх повірити в те, що закохані разом. Крім того, особливо уважні все ж "вирахували", що автор "Квартал 95" і зірка "Кріпосної" полетіли на Кіпр разом.