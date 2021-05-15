Міс Всесвіт 2021: українська красуня показала нове вечірнє вбрання для фіналу

У фотоблозі моделі з'явилося дві фотографії, на яких вона відображена в розкішному атласному червоному платті з ефектним розрізом, розшитому розсипом рубінового каміння від українського Модного Дому Maxima.

"Моя вечірня сукня для виходу на сцену фіналу 69-го конкурсу "Міс Всесвіт", - підписала кадри Єлизавета.

Творці вбрання на своїй офіційній сторінці в соцмережі зізналися, що вбрання для представниці України на міжнародному конкурсі стало найскладнішим в їх практиці, адже створити одяг для заходу подібного рівня – дуже відповідальне завдання.

Українська красуня з'явиться у фіналі в розкішній рубіновій сукні (фото: instagram.com/maximabridal)

"Так, ми представлялися як український бренд, але тут, по суті, чемпіонат світу. І від твоєї роботи залежить і результат роботи великої команди, і честь країни. І, найголовніше, велика мрія прекрасної дівчини Єлизавети", - заявили автори розкішного вбраання. Вони зізналися, що щиро сподіваються на те, що їх творіння принесе перемогу Ястремській і стане для неї щасливим.

Також творці рубінового вечірнього туалету порівняли вихід учасниці на фіналі Міжнародного конкурсу з червоною доріжкою Oscar.

На сторінці Модного будинку опубліковане ще одне фото української красуні в ще одному вечірньому туалеті - елегантне довге плаття по фігурі зі шлейфом відтінку металік.

Єлизавета показала елегантне вбрання для Міс Всесвіт 2021 (фото: instagram.com/maximabridal)

"Ще одна наша сукня на Міс Всесвіт. Поки це тільки назва конкурсу, але дуже сподіваємося, що післязавтра це вже стане титулом", - підписали кадри представники бренду.

До слова, для фіналу "Міс Всесвіт" дівчина вийде на сцену в декількох образах. Один з них – ефектний і оригінальний національний костюм під назвою "Душа-Витинанка".

Українка поділилася фото в особливому вбранні для Міс Всесвіт 2021 (фото: instagram.com/maximabridal)