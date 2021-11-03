Багато оголеного тіла: Євген Кот підкорив образом мачо в ефірі ТВ-шоу

У відомого танцюриста і хореографа Євгена Кота, який полюбився глядачам ще з проекту "Танців з зірками", склався образ екранного мачо з ідеальним тілом. І коли він вирішив спробувати себе в новій ролі судді "Україна має талант", стиліст проекту Дмитро Курята не став його міняти. Навпаки - відмінну фізичну форму Євгена було вирішено підкреслити.

Спеціально для Lite Дмитро розповів, як створювався стиль Євгена Кота і які його ключові елементи.

Дмитро Курята - відомий стиліст, який працює в головних проектах телеканалу СТБ, а також був автором вбрання для Джамали і Go_A на національному відборі "Євробачення". Для Євгена Кота він розробив імідж підкорювача жіночих сердець.

Євген Кот (фото: прес-служба телеканалу Україна)

"Натхненням був стиль бохо - такий, трохи з перебором, в якому багато аксесуарів. Яскравий його представник - Джонні Депп. І таким ми і Женю хотіли бачити, для нього це органічно. У нас багато оголеного тіла - ми одягаємо під жилет майку і бачимо руки, груди Жені. Він в хорошій фізичній формі, і ми робили на цьому акцент. У нашому випадку одяг повинен підкреслювати людину, а не навпаки".

Ідеальним втіленням даного героя став один з останніх образів Євгена для шоу, головні елементи якого - асиметрична майка, штани, жилет і аксесуари.

Євгену личить образ мачо (фото: прес-служба телеканалу Україна)

Саме вони відіграють ключову роль, впевнений Дмитро. Спеціально для Жені їх замовляли у львівських майстрів. "Це не біжутерія, це ювелірні прикраси. У цьому образі у нас ціла гірлянда аксесуарів", - підкреслює стиліст.

Майка була знайдена в колекції італійського чоловічого бренду. Відшукати таку цікаву напівкласичну форму, але з деталями, серед українських дизайнерів виявилося важко. А завершив все жилет з лацканами - вони відмінно розбавили лук.

"У цей день ми якраз вирішили зробити експеримент і відкрити руки Жені. В кадрі виглядало класно. Оскільки ми працювали з голими руками, які прикрашали тільки татуювання, то могли одягти багато аксесуарів. Вони підбиралися в правильному поєднанні. Ми підтягували довжину кожної підвіски і зав'язували вузли на мотузках", - згадує Дмитро.