Багатодітна мама:Приходько, яка заперечувала вагітність, зізналася, що народила

Анастасія Приходько не на жарт заінтригувала прихильників появою в гіпершоу "Маска" на каналі "Україна" в образі "Бабки". Помітно кругленький животик артистки не зміг приховати навіть костюм. Коли стала відома особистість учасниці проекту, "зіркові детективи" тут же одноголосно заявили, що співачка чекає малюка. Приходько вирішила залишити їх питання без відповіді і тримала інтригу. Пізніше вона показала шанувальникам струнку фігуру і заявила, що не вагітна. І ось, з'ясувалося, що Анастасія народила!

Свій секрет артистка розкрила в ефірі спецвипуску, який вийшов на каналі "Україна" відразу після суперфіналу грандіозного проекту.

"Ну народила, народила", – підтвердила Приходько на широку аудиторію, але назвати ім'я дитини відмовилася і ніякими подробицями не ділилася.

Також вона зазначила, що їй було важко приховати від рідних і друзів свою участь в проекті – доводилося викручуватися і імпровізувати, адже за контрактом ніхто не повинен був знати подробиці заздалегідь.

"Я відмовилася від усіх своїх піарників, тому що саме чоловік поїхав на підписання контракту, і вся ця таємниця залишилася в сім'ї", - розповіла Анастасія.

Тепер співачка – багатодітна мама, адже вона вже виховує доньку Нану та сина Гордія.

Анастасія приховувала від усіх третю вагітність (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Шанувальники кинулися вітати артистку під її постами в соцмережі. Також вони заявили, що знали – співачка встигла народити і вже прийти у форму, адже проект знімали ще влітку та восени минулого року.

Я вас вітаю! Щиро рада за вас, що ви знову стали матусею. Здоров'я вам та вашим діткам! Я знала, що це ви вагітна

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Думаю, пасажир не в ракеті, а на задньому сидінні вже або вдома спить під наглядом рідні, вже 4 місяці, як фінал був відзнятий

До речі, ближче до кінця проекту Настя змінила взуття на підборах на більш зручний і комфортний варіант, але пояснила це тим, що просто не звикла ходити "на висоті"