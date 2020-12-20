Ми багато від чого відмовились: Лілія Ребрик з чоловіком і доньками зробила зізнання

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною нещодавно знялися у зворушливій святкової сімейній фотосесії. Дика сімейка, як вони самі себе називають, живе дружно, а в їх домі панує любов і взаєморозуміння, саме тому зіркова пара є для багатьох прикладом для наслідування. Звичайно ж, на свято Святого Миколая, яке православний світ відзначає 19 грудня, Лілія потішила шанувальників новим сімейним фото і поміркувала про перипетії і висновки року, що минає.

Емоційний постільний знімок вийшов дуже теплим і душевним – усміхнені Лілія та Андрій обіймають улюблених дівчаток.

"Чи вірите ви в чудеса? Я так! І в долю, і в удачу, і у здійснення бажань і обов'язково в чудеса! Цей рік був ... цікавий! Не хочу називати його важким: нехай буде цікавим! Ми навчилися жити інакше, ми змушені були змінити себе, своє життя, ми багато від чого відмовились, нам, як ніколи, часто доводилося боятися: своїх коханих, за себе, за близьких, за весь світ. Але завжди і скрізь усе ж було місце чудесам і добру! Нехай завжди у ваше життя приходить диво, як би "цікаво" вам не жилося", - звернулася до шанувальників ведуча.

Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми зачарувала сімейною фотосесією (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники традиційно прийшли в захват від споглядання сімейної ідилії.

"У вас такі гарні дітки", "Яка ви гарна сім'я", "Як же ви дивовижні", "Дико гарна сімейка", "Щастя видно неозброєним оком!", "Супер сім'я", "Які ви класнючі", - писали фолловери ведучої.

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик зворушливо привітала коханого чоловіка з днем народження.