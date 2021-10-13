Він мною керує: Приходько відверто розповіла про виховання трьох дітей

Українська співачка Анастасія Приходько - щаслива багатодітна мама трьох дітей, молодшому з яких всього півроку. Зірка поділилася милими фото зі спадкоємцями і розповіла про виховання і характер кожного з них.

Як зізналася артистка у своєму Instagram , молодшому Луці пощастило більше всіх, адже мама весь час з ним.

У серії знімків Анастасія показала всіх своїх діточок - 11-річну Нану, 6-річного Гордія і піврічного малюка Луку.

За словами співачки, діти у неї всі дуже різні і у кожного свій неповторний характер.

"Ну, такі вони різні всі троє, дивлюся на них і не розумію, як вони могли вийти з такими різними характерами, поглядами і принципами, хоча виховуються в одній родині", - поділилася виконавиця.

Приходько зазначила, що дочка більш вільна і незалежна.



"Вона легко знаходить спільну мову з усіма, їй головне двіж, діти, тусовка, ігри, і без переживань йде гуляти! Їде в табір зі словами "бувай мам" і подзвонить один раз за зміну", - зізналася зірка.

А ось середній син більш спокійний і домашній хлопчик, а також дуже щедрий.



"Гордій домашній, він не хоче йти в садок, тому що знає, що мама вдома. Він любить приходити до нас в спальню і засипати між нами, він з великою обережністю знайомиться з дітьми, довго стоїть осторонь, спостерігає десь хвилин 20, вибирає з усіх з ким він буде спілкуватися (до речі моя тема), а тільки потім знайомиться! Він не жадібний: віддам все, відразу без міркувань, що не скажеш про Нану! Якщо вона йде купувати морозиво, то всім візьме в стаканчику звичайне, а собі Орео", - розповіла артистка.

Ну а найбільше уваги і любові зараз дістається маленькому Луці - Анастасія зізналася, що носиться з ним більше всіх своїх дітей.



"Луці всього півроку, але він вже мій улюбленець, мазунчик, щасливчик і загалом витягнув золотий квиток! Так, як я ношуся з ним, я не носилася ні з однією дитиною. Чесно! Я з ним і сплю, і їм, і працюю, і взагалі все роблю те, що не робила з іншими. Пам'ятаю, коли йшла з коляскою з Наною, мені аж соромно було, Боже, я йду з коляскою...всі на мене дивляться ... Ну, молода я була. По-іншому сприймала материнство. Гордію трохи більше пощастило, я з ним проводила багато часу, але, все одно не так, як треба: концерти, гастролі, роз'їзди", - розговорилася зіркова мама.

Анастасія Приходько поділилася зворушливими фото зі своїми дітьми (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Лука поки що в будинку пан, а вона і не проти.



"А ось з Лукою я прям скрізь з ним. Загалом, йому пощастило на всі 100% і він вже мною керує, і я ніяк йому в цьому не заперечую, а мовчки схиляю голову і кажу "так, мій цар, що Ви бажаєте?" Але це поки, звичайно, виховання буде таке ж, як і у всіх", - зазначила Приходько.