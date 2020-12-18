Модель Playboy поскаржилася на дитинство в Росії: називали коровою

Кристяна Кізякова, модель плюс-сайз з Росії знялася для Playboy і розповіла, як важко їй було прийняти себе. Дівчина стала фіналісткою 24 сезону "Топ-моделі по-американськи" і поділилася випробуваннями, які їй довелося пройти.

При підготовці до фотосесії дівчині дали можливість творчо підійти до цього процесу. Казакову не зобов'язували повністю оголюватися - їй дозволили показувати себе так, як вона цього хоче, пише Fox News.

Дівчина позувала топлес і в мереживній білизні, демонструючи пишні форми і любов до свого тіла.

Кристяна розповіла, що народилася в Магадані, потім якийсь час жила в Україні. А потім, будучи підлітком, переїхала в Нью-Йорк.

Дівчина каже, що в дитинстві її часто називали коровою, через що у неї виникли комплекси. Крім того, вона каже, що в юності вона жила в тих стандартах краси, коли "дівчата наносили макіяж, щоб піти в продуктовий магазин, або надягали підбори, щоб просто викинути сміття".

Казакова страждала розладом харчової поведінки, перепробувала безліч дієт, доводила себе виснажливими тренуваннями і постійно була в стані стресу.

Одного разу вона навіть опинилася в лікарні після зловживання дієтичними чаями.

"Лікарі сказали, що залишилося жити місяць. Я пам'ятаю, як мене переповнював гнів. Але після цього випадку я переглянула свої погляди на стандарти краси", - зізналася дівчина.

Після переїзду в США вона побачила інше життя і інші уявлення про жіночу красу.

"Я забула, як це - соромитися свого тіла. І я зрозуміла, наскільки мені пощастило перебувати в цьому тілі. Зараз я живу своїм життям і вивчаю нові перспективи. Відчуваю, що у мене тут є можливість допомогти змінити або переглянути стандарти краси", - додала вона.

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