Ти моє щастя: екс-холостячка Мішина і Еллерт розчулили ніжністю в мережі

Актриса поділилася одним з атмосферних кадрів, зроблених під час її участі в міжнародному проекті. Вона сидить на задньому сидінні авто в стильному довгому тренчі, чорних класичних брюках в човниках з крокодилячої шкіри.

Ксенія розповіла про своє одне з найбільш значущих за останній час особистих інсайтів - завжди мріяти про справжні і духовні речі і вимірювати добробут виключно рівнем особистого щастя, відсунувши на другий план матеріальне.

Ксенія поміркувала про важливість духовного, а не матеріального (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Коли занадто перетиснуто прагнення до матеріального завжди виникає страждання! Адже людина починає замислюватися перш за все про те, чого у неї ще немає. Чи потрібен вам суперкар, якщо ви не знаєте, що таке щастя? Кайфанете ви від годинника з діамантами, якщо не знаєте що таке любов?"- поставила риторичне питання зірка.

На глибоке переконання знаменитості, матеріальне і ідеальна картинка життя буде мати значення тільки тоді, коли внутрішній стан людини стане визначатися безумовним щастям.

У коментарях з'явився коханий актриси Олександр Еллерт. "Ти моє щастя", - запевнив він Ксенію. "Люблю", - відповіла йому актриса взаємністю.