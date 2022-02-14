"Моє серце растяло!": Дженніфер Лопес розповіла про особливий подарунок від Бена Аффлека на 14 лютого
Поки закохані по всьому світу тільки готували сюрпризи свої половинкам, Дженніфер Лопес вже насолоджувалася подарунком на 14 лютого. Бен Аффлек зробив його заздалегідь, і співачка не змогла мовчати – таким зворушливим був презент.
Аффлек самостійно змонтував музичний ролик на пісню Лопес On My Way. 4-хвилинне відео складалося з різних фотографій Бена і Дженіфер з початку 2000-х.
"Перегляд цього кліпу змусив мене задуматися про подорож справжнього кохання, його несподівані повороти, і про те, що коли це кохання, то це дійсно може тривати вічно. Це розтопило моє серце. Це відео дуже особливе і особисте, тому я поділилася ним тільки з найвідданішими фанатами та близьким колом", – розповіла співачка.
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)
До слова, також Дженніфер поділилася планами на романтичне свято. Вона відвідала шоу Live with Kelly and Ryan і розповіла, що День Святого Валентина вони проведуть удвох: "Я думаю, ми підемо на Super Bowl. Тільки удвох. Також у нас є ще деякі плани, але я не збираюся ділитися цим прямо зараз в прямому ефірі".
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