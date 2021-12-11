Здивована своїм вибором: "Холостячка 2" Огнєвіч в сльозах і переможець Задворний висловилися про розрив

Пост-шоу "Як вийти заміж" за підсумками проекту "Холостячка 2" відкрило глядачам не тільки заклісні таємниці проекту, а й шокувало шанувальників реаліті. В учасників вийшов справжній вечір одкровень. Також стало відомо чи залишилася головна холостячка країни Злата Огнєвіч зі своїм обранцем Андрієм Задворним. Виявилося, бізнесмен кинув співачку через 1,5 місяці.

Вона задалася питанням, чи була любов в їх парі. І тут же відповіла, що з її боку почуття були.

"А з боку Андрія? Думаю, що всі почули його відповідь сьогодні, і я теж її дізналася, але трохи раніше. Він мені особисто все сказав. За це готова сказати "спасибі". Вчинок хоч і такий болючий і гіркий в моєму сприйнятті", - прокоментувала зізнання обранця співачка.

Подивившись запис ефірів проекту, Огнєвіч поглянула на те, що відбувається з іншого боку.

"Зараз я щиро і до глибини душі здивована своїм вибором цього чоловіка, чому саме на нього відгукнулося моє серце? Чому я собі говорила тисячу разів так? Закохане серце буває сліпо... " - сама відповіла на своє запитання зірка.

Златі дуже шкода, що Андрій позбавив її шансу побудувати відносини з іншим чоловіком на реаліті.

"Він міг проявити сміливість і зізнатися собі і мені, що немає почуттів. Мені було б боляче, але я б прийняла це. Андрій міг покинути проект по своїй волі, просто не прийнявши бутоньєрку з моїх рук", - озвучила можливий сценарій розвитку подій Огнєвіч.

Незважаючи на негативний досвід на проекті, співачка продовжує вірити в любов і вважає, що на шоу її зустріти можливо.

Також вся в сльозах Злата записала "сторіс", де звернулася до шанувальників. "Я не буду лити бруд на Андрія, знецінювати його, тому що той момемет коли я сказала:"так!", це був мій вибір. 18 жовтня. Це саме та дата. З цього дня, я перестала заходити в його профіль і дивитися його "сторіси", - заявила співачка.

Злата в сльозах прокоментувала свою трагічну історію кохання (фото: instagram. com. zlata ognevich)

Вона зізналася, що зараз проходить терапію і їй вже легше.



Андрій також вирішив висловитися в Instagram про свою історію кохання зі Златою і пояснити, чому прийняв рішення про розрив відносин. Чоловік заявив, що сказати "я тебе не люблю" вкрай складно.

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"У будь-якому з цих випадків відтягування неминучої розмови змушує партнера страждати, шукати причини в собі, плекати комплекси. Життя стає однією суцільною тривогою і пошуком причин, яких немає", - вважає Задворний.

Андрій розповів, чому сказав Златі болючі слова зізнання (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Спираючись на свій досвід, він вирішив бути чесним зі співачкою.

"Я ніколи не був у відносинах не люблячи, ніякі блага, ніякий розрахунок не замінить мені почуття. Тому якщо я закоханий - я говорю про це, якщо я розлюбив, я візьму всю свою волю в кулак і чесно скажу і про це теж", – запевняє бізсмен.

Він уточнив, що таке складно зізнання – це свідчення відповідальності і готовність усвідомлювати наслідки свого рішення, яким би воно не було.

Задворного підтримали його друзі-учасники "Холостячки 2" Андрій Хветкевич і Васко Младенов.

"У який момент би ти не сказав, що більше не любиш - це завжди був би поганий момент. Головне що ти це зробив і не став прикидатися. Всі кажуть "потрібно було зізнатися раніше" - але раніше ж були почуття, які пройшли, але через місяць-півтора. Так буває і потрібно сміливо дивитися правді в очі, що ти і зробив. Тримайся!"- написав Хветкевич під постом з зізнанням Задворного.

Скріншот (instagram.com/zadvornyi_andrii)

"І правда дуже складно говорити про такі речі, особливо коли почуттів більше немає. Молодець, що знайшов сили повернутися сказав все як є. Тим більше на всю країну", - вважає Васко.