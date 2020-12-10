Вона могла не виступати, коли гинули люди: Діма Клімашенко "наїхав" на Ані Лорак

Український співак Діма Клімашенко гнівно відреагував на виступи і переїзд у Росію співачки Ані Лорак. Заслужений артист України висловив свою думку з приводу артистки у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Зазначимо, що Клімашенко ще з юності дружить з Лорак, але все одно наважився засудити її.

"Насправді артисти повинні нести відповідальність за те, що вони говорять, що вони роблять. Тому що вони є кумирами мільйонів. Вона могла не виступати на урядових концертах в Росії в той момент, коли у нас гинуть люди. Вона могла виступати, можна сказати, для людей, але ні в якому разі не на професійних заходах", – розповів Дмитро.

За словами артиста, він переконував Лорак у своїй громадянській позиції, тільки вона не слухала.

"У відповідь вона говорила: "Дім, я не розумію. Я співаю для людей, я належу до народу", – поділився Клімашенко.

Зазначимо, що Діма Клімашенко співпрацював з топовими українськими артистами - Тіною Кароль, Анною Седоковою. Всі вони підтримують стосунки з зоряним продюсером .

У 16 років він зняв свій перший відеокліп і з того часу його кар'єра пішла вгору.

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