Вже не можу дочекатися: 40-річна Періс Хілтон незабаром вперше стане мамою

Вчора, 27-го липня, світ облетіла новина про вагітність світської левиці, актриси, моделі і співачки Періс Хілтон. За повідомленнями західних ЗМІ, 40-річна зірка чекає дитину від свого нареченого-ровесника Картера Реума. Новину відомим порталам повідомили наближені до пари джерела.
Але сама Хілтон поспішила спростувати цю інформацію.
Періс Хілтон давно зізнавалася, що мріє стати мамою. Причому зірка підійшла до питання досить серйозно: вона заморозила яйцеклітини, а після приступила до процедури ЕКЗ. Цікаво, що такий метод привернув світську левицю в тому числі тим, що вона може "вибрати собі близнюків" при бажанні.
Зі своїм нареченим, американським письменником, підприємцем і венчурним капіталістом Картером Реумом, Хілтон була знайома близько 10 років. Але тільки в 2019-му пара почала зустрічатися. Вже через рік чоловік зробив Періс пропозицію, на яку вона відповіла згодою. Зірка зізналася, що до цих всі її стосунки були токсичними, і вона буквально не знала, що таке любов. А з Картером вона відчуває себе в цілковитій безпеці і готова переходити на новий рівень.
Періс Хілтон підійшла до материнства серйозно (фото: instagram.com/parishilton)
"Я дійсно дуже схвильована тим, щоб перейти до наступного кроку в моєму житті і, нарешті, просто жити справжнім життям. Тому що я дійсно вірю, що сім'я і діти - це сенс життя. І мені ще не довелося випробувати це, тому що я не відчувала, що хтось заслуговує від мене такої любові, але тепер я знайшла таку людину",-ділиться Періс.
Після того як на Періс обрушився шквал дзвінків і питань про вагітність, вона поспішила зробити офіційну заяву. Напередодні зірка випустила подкаст This Is Paris, де повідомила, що "поки не вагітна". Більше того - дітей вона планує заводити наступного року.
"Я чекаю до весілля. Зараз шиють моє весільне плаття, і я хочу, щоб воно виглядало чудово і відмінно на мені сиділо... Я не можу дочекатися того, щоб завести дітей в наступному році. Але, як я вже сказала, зараз я лише готуюся до весілля".
Раніше ми писали про дружбу між Періс Хілтон і українською моделлю Аллою Костромічовою.