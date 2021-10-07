ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Не можу сказати, що ми гармонійна пара: актор Андрій Федінчик чесно розповів про стосунки з дружиною

Новость на русском →
Четвер 07 жовтня 2021 16:09
Не можу сказати, що ми гармонійна пара: актор Андрій Федінчик чесно розповів про стосунки з дружиною Андрій Федінчик (фото: прес-служба Нового каналу)
Автор: RBC.UA

Український актор Андрій Федінчик чесно розповів про свою сім'ю з Наталією Денисенко. За словами актора, назвати їх з дружиною гармонійною парою не можна.

Про це актор зізнався за кулісами шоу "Хто зверху?" на Новому каналі.

Не можу сказати, що ми гармонійна пара: актор Андрій Федінчик чесно розповів про стосунки з дружиною Андрій Федінчик та Наталія Денисенко (фото: прес-служба)

Наталія Денисенко та Андрій Федінчик познайомилися на знімальному майданчику. За сюжетом, вони грали закоханих, і в житті між ними теж спалахнула іскра. Зараз пара виховує чотирирічного сина і майже скрізь намагається з'являтися разом.

За лаштунками Андрій розповів, які у них насправді стосунки з актрисою.

- Не можу сказати, що ми гармонійна пара. Обидва дуже вибухові, сваримося голосно, - розповідає Андрій. - Але головне у відносинах - вміння йти на поступки, домовлятися, чути один одного.

Не можу сказати, що ми гармонійна пара: актор Андрій Федінчик чесно розповів про стосунки з дружиноюГотові залишити дитину заради відпочинку? (фото: прес-служба)

Також пара не забуває працювати над відносинами.

- Коли з'являються діти, батьки багато уваги приділяють їм, забуваючи про стосунки. Ми з Наталкою в цьому плані інші, - зізнається актор. - Можемо залишити сина на бабусю і удвох полетіти на море, щоб просто побути разом. Живемо як чоловік і дружина, а не як тато і мама. Навіть фоловери пишуть: "Ну як так можна - залишити дитину?". Можна і потрібно! Тому що він виросте і поїде, а ви залишитеся удвох.

Раніше ми писали, що вийшов трейлер до фільму за книгою Кузьми Скрябіна.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Стало відомо, де і коли саме пройде Євробачення 2022: фото місця проведення
Стало відомо, де і коли саме пройде Євробачення 2022: фото місця проведення