Не можу сказати, що ми гармонійна пара: актор Андрій Федінчик чесно розповів про стосунки з дружиною

Український актор Андрій Федінчик чесно розповів про свою сім'ю з Наталією Денисенко. За словами актора, назвати їх з дружиною гармонійною парою не можна.

Про це актор зізнався за кулісами шоу "Хто зверху?" на Новому каналі.

Андрій Федінчик та Наталія Денисенко (фото: прес-служба)

Наталія Денисенко та Андрій Федінчик познайомилися на знімальному майданчику. За сюжетом, вони грали закоханих, і в житті між ними теж спалахнула іскра. Зараз пара виховує чотирирічного сина і майже скрізь намагається з'являтися разом.

За лаштунками Андрій розповів, які у них насправді стосунки з актрисою.

- Не можу сказати, що ми гармонійна пара. Обидва дуже вибухові, сваримося голосно, - розповідає Андрій. - Але головне у відносинах - вміння йти на поступки, домовлятися, чути один одного.

Готові залишити дитину заради відпочинку? (фото: прес-служба)

Також пара не забуває працювати над відносинами.

- Коли з'являються діти, батьки багато уваги приділяють їм, забуваючи про стосунки. Ми з Наталкою в цьому плані інші, - зізнається актор. - Можемо залишити сина на бабусю і удвох полетіти на море, щоб просто побути разом. Живемо як чоловік і дружина, а не як тато і мама. Навіть фоловери пишуть: "Ну як так можна - залишити дитину?". Можна і потрібно! Тому що він виросте і поїде, а ви залишитеся удвох.