ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Молода дружина Віктора Павліка розповіла про неприємності: "вийду на зв'язок пізніше"

Новость на русском →
П'ятниця 27 серпня 2021 16:48
Молода дружина Віктора Павліка розповіла про неприємності: "вийду на зв'язок пізніше" Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

27-річна Катерина Репяхова и 55-річний Віктор Павлік нещодавна охрестили спільного синочка Михайла – це була цілковито ініціатива музиканта, а його дружна хотіла, аби хлопчик виріс і зробив це свідомо, самостійно обравши віросповідання. Катерина мріяла, аби вся її велика родина познайомилася з племінником та братиком, і ось її бажання здійснилося – до України прилетіла сестра дружини артиста з дітьми, яка мешкає в Ізраїлі.

Правда, настрій від спільного відпочинку з сім’єю Катерині зіпсували обставини, про що вона повідомила в "сторіс" Instagram.

"Сьогодні у мене максимально неприємне ранок. Напевно, я занадто добра. Вийду на зв'язок пізніше", - заінтригувала дружина співака, пообіцявши поділитися подробицями.

Молода дружина Віктора Павліка розповіла про неприємності: &quot;вийду на зв'язок пізніше&quot;

Репяхова озадачила новостями (instagram.com/repyahovakate)

Додамо, що останню добу вона провела з сестрою, яка живе у Ізраїлі, і з якою дружина відомого музиканта не бачилась вже два роки.

Катерина влаштували сімейний відпочинок, фотографіями з якого радо ділилася у своїх соціальних мережах. Племінниці дружини Павліка познайомилися з молодшим братиком, а її сестра – з крихітним племінником. Весела компанія на чолі з мамою Репяхової відпочиває в Трускавці.

Молода дружина Віктора Павліка розповіла про неприємності: &quot;вийду на зв'язок пізніше&quot;

Молода дружина Віктора Павліка розповіла про неприємності: &quot;вийду на зв'язок пізніше&quot;

Молода дружина Віктора Павліка розповіла про неприємності: &quot;вийду на зв'язок пізніше&quot;

Катерина Репяхова відпочиває з родиною у Прикарпатті (instagram.com/repyahovakate)

Напередодні Катерина разом з Михайликом сходила на концерт до його тата, вона була весела та усміхнена.

Нагадаємо, що раніше Катерина Репяхова показала фігуру у купальнику через 2 місяці після пологів.

Читайте LITE в Google News
Виктор Павлик Екатерина Репяхова
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Приготуйте парасолі і куртки: які області накриє похолоданням і зливами
Приготуйте парасолі і куртки: які області накриє похолоданням і зливами