Молода дружина Віктора Павліка розповіла про неприємності: "вийду на зв'язок пізніше"

27-річна Катерина Репяхова и 55-річний Віктор Павлік нещодавна охрестили спільного синочка Михайла – це була цілковито ініціатива музиканта, а його дружна хотіла, аби хлопчик виріс і зробив це свідомо, самостійно обравши віросповідання. Катерина мріяла, аби вся її велика родина познайомилася з племінником та братиком, і ось її бажання здійснилося – до України прилетіла сестра дружини артиста з дітьми, яка мешкає в Ізраїлі.

Правда, настрій від спільного відпочинку з сім’єю Катерині зіпсували обставини, про що вона повідомила в "сторіс" Instagram .

"Сьогодні у мене максимально неприємне ранок. Напевно, я занадто добра. Вийду на зв'язок пізніше", - заінтригувала дружина співака, пообіцявши поділитися подробицями.

Репяхова озадачила новостями (instagram.com/repyahovakate)

Додамо, що останню добу вона провела з сестрою, яка живе у Ізраїлі, і з якою дружина відомого музиканта не бачилась вже два роки.

Катерина влаштували сімейний відпочинок, фотографіями з якого радо ділилася у своїх соціальних мережах. Племінниці дружини Павліка познайомилися з молодшим братиком, а її сестра – з крихітним племінником. Весела компанія на чолі з мамою Репяхової відпочиває в Трускавці.

Катерина Репяхова відпочиває з родиною у Прикарпатті (instagram.com/repyahovakate)

Напередодні Катерина разом з Михайликом сходила на концерт до його тата, вона була весела та усміхнена.