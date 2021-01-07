MONATIK з дружиною і дітьми зустрів Різдво під пальмами: найщасливіша людина

MONATIK (Дмитро Монатік) разом з дружиною Іриною і синами Платоном і Данилом вирішили зустріти різдвяні свята подалі від київської негоди і вирушили на сонячні райські Мальдівські острови.

На сторінках зіркового подружжя в Instagram з'явилося безліч кадрів з відпочинку. Зворушливі фото сопровджували не менш душевні підписи. Артист не часто балує шанувальників кадрами з самими рідними та коханими, тому вони знаходять особливий відгук у серцях його численних фанів.

Так, Дмитро показав, як милується чудовим заходом разом зі своїми хлопчиками. Він залишив як підписи до кадру вірші власного твору:

"День, когда все остановилось,

Когда работают только сердца

И выгорает фиолетовый из под уставших век.

Привет тот, кто протер глаза, а оказалось — это не приснилось.

Привет, самый счастливый во Вселенной человек!"

Дмитро Монатік з синами зустрів захід на Мальдівах (фото: instagram.com/monatik_official)

У розділі "сторіс" співак і продюсер показав курортний знімок з коханою дружиною, а Ірина, у свою чергу, опублікувала фото серед пальм. Вона зазначила, що на Мальдівах почався сезон дощів.

Дмитро з дружиною радіють на курорті будь-якій погоді (фото: instagram.com/monatik_official/instagram.com/irinamonatik)

"Ну, раз так розпорядилася Всесвіт, будемо вчитися насолоджуватися сезоном дощів... Хоча, ми їхали за настільки необхідним для нашої сім'ї VitaminD. Всім посилаємо найпозитивнішу енергію і віру в краще", - написала Ірина.

"Якщо разом терпіти дощі - буде легше літати", – відгукнувся на пост коханої Дмитро. "Так і живемо", - підтвердила вона.

Немов відгук на слова дружини артиста, з-за хмар виглянуло сонце, що дозволили щасливій зірковій сім'ї відправитися на пляж до океану. Ірина похвалилася своїм пікантним вбранням для пляжного відпочинку – чорний топ , коротка спідниця з фатину і накидка.

Ірина показала свій пікантне пляжне вбрання (фото: instagram.com/monatik_official/instagram.com/irinamonatik)

До речі, Дмитро раніше розповів про конфлікти з дружиною та її безцінну підтримки.

Нагадаємо, друзі Дмитра та Ірина, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес полетіла з Києва, але на Балі.