Море класних відчуттів: оголена Огнєвіч у ванній заговорила про "дорослі" мрії

Злата Огнєвіч інтригує шанувальників не тільки відповіддю на питання, кого ж вона вибрала з головних претендентів на руку в реаліті "Холостячка 2", але гарячими знімками і не менш загадковими підписами до них. Так, співака не соромиться демонструвати свою жіночність і сексуальність, а також ділитися з шанувальниками думками, висновками і життєвою філософією.

На особистій сторінці в Instagram вона опублікувала пікантну фотосесію у ванній.

Злата ніжитися в оксамитовій піні. Фотогораф зобразив крупним планом оголені частини тіла зірки.

"Уявімо, що немає умовностей і ви можете займатися з улюбленим партнером всім, чого душа бажає!"- написала під фото співачка.

Вона уточнила, що мова йде про спільне дозвілля і розваги, а не про спільний бізнес, виховання дітей і т. д.

Злата Огневич спокусила гарячим фотосетом (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Дорослим теж можна мріяти, взагалі - все можна, що робить тебе щасливим. А розважатися потрібно не тільки дітям, а й дорослим! Причому дорослі можуть робити це абсолютно усвідомлено-йти в різні емоційні етапи свого розвитку і отримувати море класних відчуттів!"- написала Злата.

Вона перерахувала маленькі радості, якими краще насолоджуватися удвох, отримуючи задоволення від моменту: мокнути разом по дощем і бігати босоніж, влаштувати повномасштабну битву подушками, відправитися в Амстердам, відвідати кращі кофешопи і з'їсти там кекси, відвідати захід з яскравим дрес-кодом, провести цілий день в парку атракціонів.