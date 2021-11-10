ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

"Холостячка" Огнєвіч дала поради, які питання задати чоловікові на першому побаченні

Новость на русском →
Середа 10 листопада 2021 09:38
"Холостячка" Огнєвіч дала поради, які питання задати чоловікові на першому побаченні Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Головна героїня 2 сезону шоу "Холостячка", співачка Злата Огнєвіч за кілька місяців сходила на величезну кількість самих різних побачень, так що вже по праву може вважатися експертом в любовних питаннях. Своїм досвідом артистка вирішила поділитися і з шанувальниками.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що обов'язково потрібно запитати у чоловіка на першому побаченні, щоб уникнути розчарувань і втрати часу.

Злата також виклала чуттєве фото, на якому вона зображена з ефектним макіяжем з вишневою помадою, проникливо дивлячись на камеру.

&quot;Холостячка&quot; Огнєвіч дала поради, які питання задати чоловікові на першому побаченні

Злата Огнєвіч дала підказки, як поводитися на першому побаченні з чоловіком (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Зірка зазначила, що відразу задати правильні питання дуже важливо і не варто цього боятися або соромитися.

"Перше побачення з чоловіком. Метелики літають, пташки співають і твій голос розуму що робить? Вірно. Він мовчить в більшості випадків. Я зрозуміла, наскільки важливо ставити потрібні питання чоловікові, тільки відчувши внутрішню свободу. Я б навіть сказала - почала відчувати, так як перебуваю в процесі пізнання своєї душі, роблю помилки, вчуся і здобуваю досвід", - поділилася Огнєвіч.

Далі Холостячка поділилася порадами, що саме варто запитати при першій зустрічі і що відповіді дадуть вам зрозуміти про чоловіка.

"Що ж це за питання такі на першому побаченні? Найрізноманітніші: сміливі і глибокі, важливі для ВАС!

Розкажи мені про найприємніший спогад з дитинства?
Дитинство і сім'я - це ніжне, далеке, те, про що розповідають найближчим. Ви зрозумієте, наскільки чоловік відкритий.

Улюблена книга / фільм?
Тут поділюся особистим досвідом - мене дуже заводить саме інтелект чоловіка. Книги його розвивають в тому числі.

Що тебе дратує/може збити з пантелику?
Відповідь на таке питання допоможе краще дізнатися характер чоловіка, який Вам подобається. Краще дізнатися відразу. Якщо його нічого не дратує - можливо, він таємний маніяк? Шуткую. Всіх щось бісить.

Про що ти мрієш?
Хтось мріє побувати в базовому таборі Евересту ( як я, наприклад ). А комусь нічого особливо і не хочеться. Задумайтеся, чи Ваша це людина.

Після недавніх подій в Холостячці, додам ще питання "ТИ ОДРУЖЕНИЙ?" Еммм, питаннячко каверзне, але дуже навіть корисне при першому знайомстві.

Які у тебе плани на тиждень/місяць?
Дізнаєшся про його спосіб життя, захоплення, коло інтересів", - детально поділилася своїм досвідом Злата.

Раніше "Холостячка" Злата Огнєвіч показала розкішну фігуру в білизні і назвала ознаки "нормального чоловіка".

Читайте LITE в Google News
Злата Огнєвіч Холостячка
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні вдарять серйозні морози: де буде найхолодніше
В Україні вдарять серйозні морози: де буде найхолодніше