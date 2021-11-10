"Холостячка" Огнєвіч дала поради, які питання задати чоловікові на першому побаченні

Головна героїня 2 сезону шоу "Холостячка" , співачка Злата Огнєвіч за кілька місяців сходила на величезну кількість самих різних побачень, так що вже по праву може вважатися експертом в любовних питаннях. Своїм досвідом артистка вирішила поділитися і з шанувальниками.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що обов'язково потрібно запитати у чоловіка на першому побаченні, щоб уникнути розчарувань і втрати часу.

Злата також виклала чуттєве фото, на якому вона зображена з ефектним макіяжем з вишневою помадою, проникливо дивлячись на камеру.

Злата Огнєвіч дала підказки, як поводитися на першому побаченні з чоловіком (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Зірка зазначила, що відразу задати правильні питання дуже важливо і не варто цього боятися або соромитися.

"Перше побачення з чоловіком. Метелики літають, пташки співають і твій голос розуму що робить? Вірно. Він мовчить в більшості випадків. Я зрозуміла, наскільки важливо ставити потрібні питання чоловікові, тільки відчувши внутрішню свободу. Я б навіть сказала - почала відчувати, так як перебуваю в процесі пізнання своєї душі, роблю помилки, вчуся і здобуваю досвід", - поділилася Огнєвіч.

Далі Холостячка поділилася порадами, що саме варто запитати при першій зустрічі і що відповіді дадуть вам зрозуміти про чоловіка.



"Що ж це за питання такі на першому побаченні? Найрізноманітніші: сміливі і глибокі, важливі для ВАС!



Розкажи мені про найприємніший спогад з дитинства?

Дитинство і сім'я - це ніжне, далеке, те, про що розповідають найближчим. Ви зрозумієте, наскільки чоловік відкритий.



Улюблена книга / фільм?

Тут поділюся особистим досвідом - мене дуже заводить саме інтелект чоловіка. Книги його розвивають в тому числі.



Що тебе дратує/може збити з пантелику?

Відповідь на таке питання допоможе краще дізнатися характер чоловіка, який Вам подобається. Краще дізнатися відразу. Якщо його нічого не дратує - можливо, він таємний маніяк? Шуткую. Всіх щось бісить.



Про що ти мрієш?

Хтось мріє побувати в базовому таборі Евересту ( як я, наприклад ). А комусь нічого особливо і не хочеться. Задумайтеся, чи Ваша це людина.



Після недавніх подій в Холостячці, додам ще питання "ТИ ОДРУЖЕНИЙ?" Еммм, питаннячко каверзне, але дуже навіть корисне при першому знайомстві.



Які у тебе плани на тиждень/місяць?

Дізнаєшся про його спосіб життя, захоплення, коло інтересів", - детально поділилася своїм досвідом Злата.