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Моя акулка-мандрівниця: Санта Дімопулос розчулила мережу смішним знімком доньки з відпочинку

Автор: Lite

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос після проекту зітхнула з полегшенням і відправилася відпочивати в Дубай разом з чоловіком та донькою. А зараз сім'я перемістилася на нову гарячу локацію - Мальдівські острови.

Природа на Мальдівах неймовірно красива, так що Санта засинає мережу відео і фотографії з пляжів, на тлі пальм і океану. Нещодавно знаменитість умилила мережа знімками крихти Софії з Мальдівських островів.

А тепер Санта показала доньку в смішному костюмі з акулами і назвала Софію "акулкою-мандрівницею".

Треба зазначити, шанувальники людят фото Софії не менше, ніж відверті знімки Санти та іі ідеальної фігури. Вони засипали малу компліментами і подякували Дімопулос, що та ділиться сімейними кадрами.

  • Акулка ваша просто принадність і щастя неземне!
  • Красоточка - і гарний костюмчик
  • Лялечка

Також Санта розповіла, що Мальдіви вважаються одною з найстаріших держав світу. А ще Мальдіви - найпопулярніше в світі місце для проведення медового місяця, на замітку шанувальникам.

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Нагадаємо, Санта Дімопулос зізналася, що після проекту "Танці з зірками" вона довго приводила себе в порядок. Божевільний графік зйомок, виснажливі репетиції, тонни гриму і лаку - не найкращі друзі краси.

Волоссю Дімопулос довелося особливо туго: які відновлювальні процедури довелося робити блорегу, дивіться тут.

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Новини України Танцы со звездамидочьСанта Димопулос