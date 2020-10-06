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Моя Амазонка: Оля Полякова здивувала екзотичним подарунком на день народження дочки

Автор: Марина Настевич

Молодшій доньці співачки Алісі виповнилося 9 років

Українська співачка Оля Полякова виховує двох дочок і частенько їздить разом з ними на відпочинок. Днями в їх сім'ї було свято - 5 жовтня молодшій Алісі виповнилося 9 років. В честь цього зіркова мама зворушливо привітала дівчинку в мережі, а також влаштувала їй веселу вечірку вдома.

На своїй сторінці в Instagram "Королева ночі" поділилася милими фото чарівної Аліси і душевно звернулася до неї.

"Моя Амазонка , Мауглі, чортеня! З днем народження, смілива, яка нічого не боїться дівчинка! Ти інша, ну зовсім ні на кого не схожа, любиш екстрім і рептилій і всякі небезпеки, будь ласка, будь менш сміливою, хвилююся!))) будь щаслива, і нехай мрії збуваються! Сьогодні збулася ще одна, у тебе живий динозаврик, ти давно хотіла!" - написала Полякова.

Оля Полякова умилила ніжними фото молодшої дочки Аліси (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Подарунок артистки дійсно був досить екзотичним - вона презентувала Алісі живу ящірку, яку вона давно хотіла. Живий подарунок Оля показала в сториз, де також повідомила, що харчується їх новий вихованець тарганами, що викликає деякі незручності.

Скріншот з відео (instagram.com/polyakovamusic)

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А в аккаунті горда мама виклала відео з вечірки, яку влаштували у стилі "Парку Юрського періоду" - навколо можна побачити джунглі і різноманітних динозаврів.

До речі, на святі була і Надія Мейхер, чия донька Аня навчається з Алісою в одному класі.

Користувачі мережі і зіркові колеги Полякової приєдналися до привітань і залишили Алісі багато теплих слів.

  • З днем народження дівчинку, що приборкує навіть мати
  • З Іменинницею!! Нехай буде Здоровою
  • Ах, Аліса... а я тебе пам'ятаю в животі в Олі. Нехай у неї буде прекрасна і яскраве життя!
  • З днюшкой маленьке диво
  • Бажаю Алісі довше безтурботного дитинства, яскравих фарб, нових відкриттів, веселостей і пустощів, крутих подарунків, нехай батьки і старша сестра люблять і завжди підтримують.
  • Щастя малятку
  • Нехай росте здоровою!

Нагадаємо, раніше Оля Полякова розохотила мережу своїм "правдивим" фото, на якому постала помітно більш товстою.

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