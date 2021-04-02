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Моя головна гордість: MONATIK з дружиною і синами прикрасив обкладинку глянцю

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 15:26
Моя головна гордість: MONATIK з дружиною і синами прикрасив обкладинку глянцю MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Lite

Український артист Дмитро Монатік, відомий як MONATIK, 1 квітня відсвяткував своє 35-річчя. Зіркові друзі влаштували йому веселу вечірку-сюрприз, а сам виконавець порадував шанувальників тим, що вперше показав обличчя своїх синів Данила і Платона. Разом з дружиною Іриною Демічевою і малюками він з'явився на обкладинці українського fashion-глянцю l'officiel.

Чарівним сімейним фото MONATIK поділився на своїй сторінці в Instagram.

На знімку сімейство сидить в обнімку на дивані, при цьому всі вони одягнені в схожі класичні брючні костюми чорного кольору.

Моя головна гордість: MONATIK з дружиною і синами прикрасив обкладинку глянцю

MONATIK підкорив сімейним фото з дружиною та синами (фото: instagram.com/monatik_official)

У підпису артист пояснив, чому вирішив перестати приховувати обличчя своїх дітей.

"Настав час Дані і Платоші показати свої обличчя. Це повинно було статися. Я ділюся своїми досягненнями, невдачами, перемогами, творчістю публічно. Але головне досягнення - це вони. Діти - моя головна гордість і, безумовно, найкраще, що сталося зі мною в житті", - зазначив Дмитро.

Зоряний тато додав, що синам пора вчитися розуміти, що таке публічність в мережі.

"Сьогодні, коли вони подорослішали, потрібно починати усвідомлювати, що таке інтернет, публічність, що публічний абсолютно кожен, хто одного разу зареєструвався в соціальних мережах, що Інтернет пам'ятає все, твоє кожне слово і дію. Що багатьом можна не подобатися і навпаки, але важливо чітко відчувати різницю акаунта і особистості, людини і користувача, коментаря написаного і висловлене вголос, інтернету та реального життя", - написав MONATIK.

Знімок викликав справжній ажіотаж серед шанувальників виконавця, адже вони давно чекали цього моменту. В коментарях фолловери залишили багато теплих слів на адресу сім'ї артиста, а також зазначили, що хлопчики дуже схожі на маму.

  • Це неймовірно!!!
  • Які красиві
  • Супер сімейка
  • Як хлопчики схожі між собою
  • Діти як близнюки
  • Мамина копія
  • Які ж ви прекрасні. Щастя вам, неземного
  • Тепер стали зрозумілі слова: "гарні до неможливості - це від матері"...
  • Уррррраааа! Аж подих перехопило. Як же я щаслива бачити вас усіх разом! Ви - сім'я мрії, обожнюю!
  • На маму схожі
  • Які солодкі
  • Які ви красиві. Хлопчаки чудові
  • Прекрасна сім'я

Нагадаємо, MONATIK вперше показав обличчя синів на честь свого 35-річного ювілею. Артист засвітив малюків у саундтреку під назвою "вії безпеки" з документального автобіографічного фільму "Вічно танцююча людина".

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