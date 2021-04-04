Моя цінність – це я: Дімопулос розповіла, чи є чоловік її опорою

Санта Дімопулос, яка зараз відпочиває з маленькою дочкою в Дубаї , відверто розповіла про свої стосунки з чоловіком і про те, який він партнер. За словами співачки, її приводять в подив питання про те, чи є чоловік її головною опорою.

На фото Санта відображена в чорних брюках і білій футболці. Вона стоїть біля вікна, однією рукою затуляючи очі від сонця, а іншу запустивши собі у волосся.

Санта Дімопулос висловилася про стосунки з чоловіком (фото: instagram.com/santadimopulos)

На думку виконавиці, головною опорою для кожної людини повинна бути в першу чергу вона сама.

"Коли мене запитують, чи є мій чоловік моєю опорою – я завжди трохи спантеличуюсь. Мій чоловік – це моя велика любов, моя найближча людина і звичайно ж, моя опора. Але головна опора для мене – це я сама", - вважає Дімопулос.

Чоловік повинен бути партнером, а не вирішенням ваших проблем. впевнена знаменитість. А цінність жінки не вимірюється тим, чи вона заміжня.

"І знаєте, у мене пішло чимало часу на те, щоб зрозуміти: не треба намагатися закрити чоловіком свої слабкі сторони, не треба намагатися знайти в своєму чоловікові відсутню опору і рішення всіх проблем. Чоловік – сильний, повноправний партнер і особа, що підходить вам за масштабом, – з'являється поруч тільки тоді, коли ви самі для себе стаєте таким же партнером. Я дуже люблю свого чоловіка. Поважаю його, захоплююся і приймаю повністю. Я також розумію, що моя цінність не залежить від того, одружена я чи ні. Моя цінність – це я. Не варто знецінювати себе", - поділилася Санта.

Санта Дімопулос з чоловіком Ігорем Кучеренко (фото: instagram.com/santadimopulos)

Фоловери в коментарях дякують співачці за такі мудрі слова і відмінну мотивацію.