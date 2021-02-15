Ти моє життя: Венсан Кассель зворушив мережу рідкісним архівних фото з Тіною Кунакі

Венсан Кассель та Тіна Кунакі - одна з найулюбленіших в мережі пар, які часто радують фоловерів спільними фото. На честь 14-го лютого вони також постаралися підібрати щось незвичайне. Так, Тіна запостила кілька кадрів з їх загальної недавньої зйомки. А ось Венсан знайшов дещо більш оригінальне.

Венсан Кассель і Тіна (фото: instagram.com/vincentcassel)

54-річний актор опублікував фото, зроблене раніше, зі звичайного життя. На ньому Венсан і Тіна одягнені в повсякденні вбрання: актор - в джинси, джемпер і кепку, а Тіна - а бордового відтінку плаття. Кунакі обіймає чоловіка, задумливо дивлячись у бік.

Тіна поділилася зворушливими фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

"З днем Валентина, моє життя", - написав він під знімком. Тіна у відповідь поставила коханому чоловікові три сердечка.

"Ви найкращі", "Це так мило", "Вау, як романтично", "Суперпара", "Чудове фото", - пишуть розчулені фанати.