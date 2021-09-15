Можемо собі дозволити: Добринін і Квіткова шокували ціною за розкішний відпочинок у Туреччині

Зіркова українська пара Микита Добринін і Даша Квіткова разом з маленьким сином Левом зовсім скоро полетять на відпочинок до Туреччини. Ведучий вирішив розсекретити в мережі, у скільки йому обійшлася майбутня сімейна поїздка - і ціна шокувала підписників.

Як розповів блогер у розділі сторіс свого Instagram , відпочинок в шикарному готелі в Туреччині з маленькою дитиною обійдеться їм в 225 тисяч гривень.

Микита зазначив, що він і дружина давно мріяли про цей відпочинок і нарешті можуть дозволити собі його. Тим більше, що тепер їм потрібно думати про комфорт сина, якому нещодавно виповнилося 2 місяці. При цьому він зізнався, що спочатку ціна дещо шокувала і його.

"Змішане почуття у мене всередині. З одного боку, ми дуже мріяли про цю поїздку і можемо нарешті собі її дозволити, але коли я побачив фінальну суму, то подумав: "Що? Це все за один тур?" - прокоментував Добринін.

Однак далі він заявив, що це того варте і вони з Дашею не переплатили.

"Так, друзі, сума саме така. Ми не помилилися і навіть не переплатили. Ми просто вибрали для себе найкращий готель, про який вже давно мріяли, де буде ідеально відпочивати з маленькою дитиною", – поділився ведучий.

Микита Добринін назвав вартість відпочинку з дружиною і маленьким сином в Туреччині (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Реакція користувачів мережі на таку вартість відпочинку була різною - деякі пораділи за пару, проте знайшлося і чимало таких, хто залишив негативні коментарі на їхню адресу. Про це розповіла Квіткова в своїх Instastories і зазначила, що на подібні випади вона реагує з посмішкою.

"Мені щиро хочеться, щоб людей з добрим серцем стало набагато більше. Щоб люди стали добрішими і були щасливі в моменті свого життя, а не плювалися жовчю. Як тільки вас чужий успіх почне мотивувати ставати краще, тоді-то все почне виходити кращим чином для вас", - повідомила Даша.

Даша Квіткова з посмішкою реагує на нападки хейтерів в мережі (фото: instagram.com/kvittkova)

Дивіться відео, як мережа відреагувала на вартість розкішного відпочинку Квіткової і Добриніна з сином в Туреччині: