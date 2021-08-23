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Як можна бути такою красивою? 54-річна Сальма Хайєк підкорила мережу молодим зовнішнім виглядом

Автор: RBC.UA

Сальма Хайек любить дивувати своїх фанатів чарівними фото, де демонструє, що вона, як і раніше, виглядає молодо і свіжо.

Нове з них з'явилося в блозі зірки днями.

Сальма показала знімок, зроблений на відпочинку. Вона робить селфі на тлі гір і розкішних басейнів. Одягнена знаменитість яскраво і по-літньому: в блакитну блузу, яку доповнила окулярами cat eyes. Популярна актриса не стала робити макіяж і від укладки відмовилася. Але її натуральна краса і без того підкорила фанатів.

Обличчя Сальми, яке з роками немов не змінюється, викликало захват серед її фанатів. "Просто диво", "Ти така красива", "Просто чудова", "Це законно - бути такою красивою?", - пишуть вони. До слова, Хайек не раз зізнавалася, що її краса - це результат ретельного і грамотного догляду. А ось до пластичних хірургів вона звертатися не поспішає.

Сальма Хайєк на новому фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Нещодавно Сальма представила свою нову роботу. Вона знялася в продовженні "Вічних". Образ, створений для Сальми, також відмінно підкреслив, в якій прекрасній формі знаходиться 54-річна актриса.

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