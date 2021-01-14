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Можна дивитися нескінченно: 54-річна Сальма Хайєк розбурхала мережу пишним бюстом у відвертій сукні

Автор: Lite

Сальма Хайєк відома своєю любов'ю до провокаційних речей і відвертих постів. Актриса часто демонструє пляжні аутфіти, які просто чудово підкреслюють її як і раніше спокусливе тіло. Новий образ Сальма підібрала такий, що максимально підходить для літньої атмосфери.

Сальма в новому ролику (відео: instagram.com/salmahayek)

Актриса записала відео, де приміряла чорну міні-сукні з відвертим декольте на тонких бретельках. Вона ледь вміщала її пишні форми, які Сальма і не збиралася ховати. Навіть навпаки - Хайєк записала кумедні рухи головою з боку в бік, зображуючи свого пса. При цьому її груди звабливо підскакують.

"Я багато чому навчилася у свого пса", - написала знаменитість під відео. Мокре волосся, смуглява шкіра, свіже сяюче обличчя... Сальма виглядає щасливою і безтурботною. І зрозуміло, неймовірно сексуальною.

"Я дивився це вже скільки разів", "Ми вдячні твоєму псу, який навчив тебе цього", "Чи можемо ми отримати це в сповільненій зйомці?", "Я можу дивитися це знову і знову", - не вщухають вдячні фанати.

Раніше Сальма демонструвала бездоганну фігуру на гарячих пляжних фото.

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