До мурашок: Тіна Кароль зворушила фанатів попурі на "Танцях з зірками"

Танці з зірками 2020 суперфінал відбувся 29 листопада на телеканалі "1+1". Третє місце на проекті зайняла Надія Мейхер і Кирило Васюк. У підсумку Санта Дімопулос і Юлія Саніна боролися за перше місце. Оцінки суддів додали до кількості голосів від телеглядачів. Перемогу здобула Санта Дімопулос і Макс Леонов, саме вони удостоїлися кубка. При цьому Санта віддала кубок Юлії, заявивши, що Саніна заслужила цей кубок, оскільки раніше вона ніколи не танцювала і добилася приголомшливих результатів на танцювальному шоу.

У своїх Instagram вже буквально кожна зірка причетна до шоу, висловила свою думку про такій розв'язці проекту. А ось ведуча Тіна Кароль і взагалі поділилася зворушливим поппурі на шоу. Співачка зібрала воєдино свої хіти і презентувала номер глядачам шоу.

Тіна Кароль (відео: instagram.com/tina_karol/)

Фанати зізналися, що композиція зірки і кадри викликали у них справжні мурашки. "Це було неймовірно. Чуттєво. Тільки Тіна так може. Змогла торкнутися найглибшу частинку душі", "Це чудово,Тін. А фраза "Ти мій. Свій" зачепила всі струни моєї душі. Я думаю, тут і так все зрозуміло...", "Все так тонко і чуттєво, прям до мурашок! Не дихала, поки ти співала! А "ти мій-свій" просто змусило померти і возрадится знову. Божественно", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що переможці "Танців з зірками" названі, але пристрасті навколо шоу продовжують кипіти. Так, коли Санта Дімопулос виставила у своєму мікроблозі нарізку з суперфіналу проекту, фанати влаштували в коментарях справжні "розборки". На їх думку, це несправедливо, що голоси розділилися, адже їхня улюблениця - найкраща, а пара Санта Дімопулос і Макс Леонов - без сумнівів, танцювали, як справжні профі, залишивши конкурентів далеко позаду.