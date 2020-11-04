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Сміття виносить Антуан: Наталія Водянова шокувала фанатів подробицями сімейного життя з мільярдером

Новость на русском → Середа 04 листопада 2020 21:33
Сміття виносить Антуан: Наталія Водянова шокувала фанатів подробицями сімейного життя з мільярдером Наталя Водянова з чоловіком (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Модель зробила відвертий пост

Наталя Водянова поділилася новим фото, на якому приміряла бездоганний образ total black. Вбрання вона одягла для прогулянки, так що воно може стати відмінним прикладом при складанні лука на вихід.

Сміття виносить Антуан: Наталія Водянова шокувала фанатів подробицями сімейного життя з мільярдером

Наталя Водянова в новому стильному образі (фото: instagram.com/natasupernova)

Образ склали укорочені брюки кльош, гольф, а також чорний жакет-накидка. Доповнили аутфіт ботильйони на шпильці, шкіряні рукавички, а також сумочка через плече. З аксесуарів вона підібрала масивний срібний ланцюжок з підвіскою, а також захисну маску, що щільно закриває обличчя і шию. В руках супермодель тримала окуляри, які періодично носить. "Як одягнутися виносити сміття під час карантину", - пожартувала модель.

Сміття виносить Антуан: Наталія Водянова шокувала фанатів подробицями сімейного життя з мільярдеромНаталя Водянова і Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Фанати одразу ж підтримали тему, запитавши: "А де ж, власне, сміття?". На що Водянова відповіла: його несе Антуан. "Хочап б одним оком подивитися, як головний спадкоємець Європи виносить сміття з хати до урни...", "Враховуючи, що сміття потрібно сортувати на п'ять відер, у Антуана в руках, швидше за все, три з п'яти пакетів", - не можуть зупинитися фанати, яким цікаві всі деталі життя супермоделі з чоловіком-мільярдером.

Також не обійшлося і без компліментів образу 38-річної моделі. Фанати відзначили, що вона виглядає як завжди шикарно, а чорний – відмінний вибір для осені, а до того ж чудово підкреслює фігуру.

Нагадаємо, раніше модель в компанії чоловіка вирушила на показ, де підкорила своєю красою всіх.

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