Чоловік крутив біля скроні: Олена Кравець зізналася, чому відселила 15-річну доньку

Деякий час Олена з чоловіком і дітьми жили в приватному будинку, але незабаром родині довелося повернутися в квартиру в Києві. Саме тоді артистка задумалася про те, щоб запропонувати дочці пожити окремо - адже у неї навіть не було б власної кімнати, та й жили вони далеко від її школи.

"Я подумала, що це питання логістики – щоранку годину-півтори до школи, Питання спілкування з друзями – вона 80% часу проводила з друзями, і це там, де вона вчилася, там була її зграя. А у нас народилися двоє гномів, і я ж не їй їх народила і вона не зобов'язана за ними доглядати. Це були не її турботи. Вона не повинна нам допомагати", - розповіла Кравець.

При цьому чоловік актриси Сергій був проти такого рішення, проте в підсумку їй вдалося його переконати. Тим більше, до вибору житла для дочки актриса підійшла дуже відповідально.

"Твто крутив біля скроні - "Я проти". А я йому - "Зараз все ось так, а буде так". Над нею будуть жити наші друзі, під нею живуть її подруги - я знаю їх маму. Там всі тили прикриті, двір охороняється, під'їзд охороняється. Ми будемо заїжджати. Я прикрила з усіх боків", – поділилася Олена.

Олена Кравець часто проводить час зі старшою дочкою Машею (фото: instagram.com/ennykravets)

До того ж, за вдалим збігом обставин мама однокласниці Маші дізналася про ідею Кравець і запропонувала двом дівчаткам пожити в їх квартирі, поки вони живуть в заміському будинку.

"Я хочу сказати всім мамам, особливо мамам дівчаток, які переживають, що іноді не так чисто, як хотілося, б у дитячій. І взагалі все в його кімнаті і в його житті влаштовано не так, як би вам хотілося. Але коли відбувається така метаморфоза життєва і чадо виявляється один на один з побутом, відбувається чарівна іскриста річ", – ділиться своїм досвідом Кравець.

У відповідь Єфросиніна зізналася, що після того, як про це дізналася громадськість, всі діти зірок зажадали у батьків зняти їм окрему квартиру, проте ніхто з її друзів не наважився повторити експеримент сім'ї Кравець.

Олена впевнена, що таке рішення допомогло її дочці стати більш самостійною і усвідомленою. До того ж, вона хотіла захистити дочку від клопоту з двійнятами, щоб в майбутньому у неї виникло бажання заводити власних дітей.

Зараз Марії вже 19 років і вона у відмінних відносинах з сім'єю. Після закінчення школи дівчина живе одна.