Чоловік Кухар зізнався, що умовив дружину зробити і показав розкішний світський вихід

Катерина блищала на червоній доріжці в довгій вечірній небесно-блакитній сукні з пишною шифоновою спідницею від українського бренду Malva Florea і корсетним ліфом, білосніжних босоніжках з тонкими ремінцями і оригінальним декором і срібним клатчем.

Вона зізналася, що на кінофестивалі її вразило кілька фільмів, які порадила шанувальникам до перегляду.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов блищали на червоній доріжці ОМКФ (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Я зловила себе на думці, що Одеса - це місто-свято. Прогулюючись в сукні вулицями міста, я не змогла позбутися цього особливого відчуття, коли відчуваєш себе справжньою Попелюшкою!"- зізналася вражена прима-балерина.

Чоловік Катерини, Олександр Стоянов теж залишився в захваті від відвідування Одеси.

"Вечір був приголомшливим! Одеса прекрасна! Я був би радий затриматися на всі дні фестивалю, але попереду нас чекає День Незалежності та інші яскраві події, які не можна пропустити!" - написав Олександр.

Катерина та Олександр залишилися в захваті від поїздки до Одеси (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

До слова, пара встигла побувати не тільки на відкритті кінофестивалю, а й відпочити з дітьми – 6-річною дочкою Настусею і 12-річним сином Тімою. Не обійшлося без походу на пляж.

"Наші діти вже тиждень відпочивають в Одесі з дідусем і бабусею, а ми вирішили з Катею вихідні провести з ними. Спочатку побували на відкритті Одеського кінофестивалю, а потім півдня провели на пляжі з дітьми, відвідали всі пляжні атракціони і навіть умовили Катю покататися на водному драконі", - розповів про веселі забави з донькою і сином Олександр.

Катерина та Олександр попустували з дітьми в Одесі (фото: прес-служба)