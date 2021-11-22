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Чоловік вирішив: щаслива Кухар в день народження дочки заявила про поповнення в сімействі

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Понеділок 22 листопада 2021 12:50
Чоловік вирішив: щаслива Кухар в день народження дочки заявила про поповнення в сімействі Катерина Кухар і Олександр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Ольвія Агаркова

Катерина Кухар нещодавно поставила на вуха шанувальників проекту "Танці з зірками" і всю мережу - в одному з прямих ефірів прима-балерина заявила, що перебувати в очікуванні і "цікавому положенні "( при надії - з цитати українською мовою), тому може собі дозволити проявляти емоції. Пізніше виявилося, що її заява стосувалася лише очікування цікавих виступів і досягнень учасників, але змусила глядачів думати і гадати над її словами весь тиждень.

Тепер же можна сміливо заявить про те, що сім'я Кухар і Олександра Стоянова дійсно поповнилася - про нового члена сім'ї Катерина заявила в Instagram.

Катерина завела цуценя популярної серед зірок породи мальтіпу. Такі песики є у Потапа і Насті Каменських, Лілії Ребрик, Дмитра Монатіка та інших. Вона показала кілька милих фото з пухнастою грудочкою в руках і іменинницею – донечкою Настею.

Чоловік вирішив: щаслива Кухар в день народження дочки заявила про поповнення в сімействі

Чоловік вирішив: щаслива Кухар в день народження дочки заявила про поповнення в сімействі

Катерина Кухар з донькою-іменинницею показали нового члена сім'ї (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Зазвичай, будь-який мій ранок починається з кави... але щось пішло не так....На семиріччя дочки мій чоловік вирішив зробити "мені" подарунок і поповнив нашу сім'ю третьою дитиною! Моя маленька доросла дівчинка, пурхай по цьому життю вільно і легко і нехай кожна твоя мрія збувається (як сьогодні)", - підписала зворушливий кадр з іменинницею і її пухнастим подарунком прима-балерина.

У коментарях Катерина зізналася, що "вже відчула радість і перше прибирання теж" після появи в будинку хвостатого члена сім'ї.

З іменинницею і появою домашнього улюбленця суддю "Танців з зірками" привітав її колега Максим Чмерковський, співачка і екс-учасниця цього сезону проекту Ліда Лі, бізнес-леді Єлизавета Юрушева, дружина ведучого Григорія Решетника – журналістка Христина Решетник, ведуча, журналістка і громадський діяч Поліна Неня та інші.

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар з чоловіком Олександром Стояновим підкорила яскравим виходом в світ.

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