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Почала любити своє тіло: Джамала показала закулісся "Танців з зірками"

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П'ятниця 17 вересня 2021 15:32
Почала любити своє тіло: Джамала показала закулісся "Танців з зірками" Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Напередодні нового прямого ефіру "Танців з зірками" учасниця шоу Джамала поділилася закулісним відео з проекту, а також зробила відверте зізнання про любов до себе і свого тіла.

Бекстейдж відеоролик співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На відео відображені яскраві моменти в шоу за участю артистки і її партнера Антона Нестерко - підготовка до виходу на паркет, репетиції на сцені і в залі, шматочки виступу і те, що залишилося за кадром після закінчення ефіру.

Джамала також поділилася, що на проекті почала по-новому любити і розуміти своє тіло.

"Коротше, я все зрозуміла! Танцями варто займатись всім, хто не вірить у своє тіло. Так, мушу зізнатись, в мене ніколи не було питань з зайвою вагою. А от любов‘ю до своїх ніг, стегон, рук, шиї, спини - завжди були. І кожного дня зараз цієї любові стає все більше. Насправді я просто ніколи не танцювала усвідомлено. А тепер у мене є можливість роздивитись себе детальніше. Як же це все мені підходить. Ніколи б і подумати не могла! Цієї неділі - новий танець, зовсім інша техніка і характер. Я - тільки так!!! В усьому важлива динаміка. Люблю вас і надихаю піти на танці просто сьогодні", - написала співачка.

Партнер Джамали по паркету відреагував на її публікацію.

"Я в тебе вірю! Величезна повага тобі і ще більш величезна подяка!
Вже чекаю в залі", - написав Нестерко.

Шанувальники ж пообіцяли вболівати за артистку і залишили їй теплі слова.

  • Джа така щаслива тут, чекаємо наступний ефір
  • Ви - Богиня! і це факт, а не просто комплімент
  • А я тебе дуже чекала на танцях. Щороку
  • Будемо за вас вболівати!
  • Ви крута! Так тримати

Почала любити своє тіло: Джамала показала закулісся &quot;Танців з зірками&quot;Джамала бере участь у "Танцях з зірками" разом з Антоном Нестерко (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше на "Танцях з зірками" Ірина Білик возз'єдналася з колишніми чоловіками Коляденко і Дікусаром.

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Джамала Танці з зірками Танцы со звездами
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