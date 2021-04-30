ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На щось сподівається? Каньє Уест носить обручку, незважаючи на розлучення

Новость на русском → США, П'ятниця 30 квітня 2021 20:17
На щось сподівається? Каньє Уест носить обручку, незважаючи на розлучення Кім Кардашян з екс-чоловіком (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Кім Кардашьян і Каньє Уест зараз перебувають у процесі розлучення. Колишньому подружжю вдалося залагодити всі питання мирним шляхом. Кім Кардашьян після цього швидко повернулася до звичного життя. А Каньє, який спочатку заборонив колишній дружині з собою спілкуватися, схоже, переживає розлучення не так і легко.

Репер, як не дивно, відмовляється знімати обручку.

Не так давно американський виконавець "засвітив" обручку, коли прийшов у гості до свого друга DJ Khaled. Чоловіки зробили спільне фото, яке і видало екс-чоловіка Кім Карадашьян.

Як відомо, розрив з Кім Каньє переживав дуже важко. Репер визнавав, що вона була ідеальною дружиною. Справитися з важким періоом він мав намір за допомогою роботи. Але, за чутками, вона це не сильно допомогло.

На щось сподівається? Каньє Уест носить обручку, незважаючи на розлученняКаньє з другом (фото :instagram.com/stories/djkhaled)

"... Це було дуже важко, хоча він знав, що це станеться. Він ставав відчуженим і байдужим, коли занурювався в усе, що відбувається", - розповів світові інсадер.

У той же час Кім, за чутками, розрив з чоловіком переносить досить легко. Зірка зосередилася на кар'єрі, вихованні чотирьох дітей, а також побаченнях. Кажуть, знаменитість вже навіть знайшла собі заміну. Кім приписують роман з 52-річним репортером CNN Ваном Джонсом.

Раніше Кім засипала мережу фото у відвертих купальниках і розкішних пляжних вбраннях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу развод Кім Кардашян Канье Уэст
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
5 перевірених часом рецептів пасок від знаменитої кулінарки Лілії Цвіт
5 перевірених часом рецептів пасок від знаменитої кулінарки Лілії Цвіт