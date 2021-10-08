Сподіваюся, я впораюся: дружина Павліка заявила про нездужання і показала, чому її син в шоці

Віктор Павлік разом з дружиною Катериною Репяховою і тримісячним сином Мішею вирушили до Туреччини. Ця подорож стала першою "вилазкою" подружжя за кордон з малюком. Правда, курортний дебют Міші пройшов зовсім не гладко - малюк вередував і багато плакав, практично не спав, а Катерині було дуже важко заспокоїти синочка, і вона сама перебувала на межі зриву.

Пізніше в Instagram Stories дружина Павліка повідомила і про своє нездужання, але вирішила не вдаватися в деталі.

"Я погано себе почуваю. Можливо, колись розповім, що зі мною зараз відбувається. Сподіваюся, я впораюся і все буде добре", - постаралася не втратити оптимізму Репяхова.

Скріншот: instagram.com/repyahovakate

Вже вранці наступного дня дружина артиста демонструвала відмінний настрій і показувала пробудження усміхненого синочка. Разом з чоловіком вона відправилася снідати, а потім розташувалася біля басейну і зняла на камеру, як Віктор вчить сина плавати.

Скріншот: instagram.com/repyahovakate

Співак міцно тримає малюка і дбайливо опускає його у воду. "Поки він в шоці", - прокоментувала перший заплив Міші його мама по той бік об'єктива камери.

Також Катерина опублікувала фото з синочком, яке зворушило її підписників. Вона робить селфі і позує з Мішею на руках. За спиною у молодої мами справжні райські пейзажі - море, пальми і пустельний пляж з чистим піском.

"На ранковій прогулянці з синочком. А ще радію своїм заповітним 100 к. далі – більше", - розповіла про чергове досягнення в соцмережі Репяхова.

Катерина Репяхова з синочком насолоджується відпочинком в Туреччині (фото: instagram.com/repyahovakate)

До слова, музикант і його дружина завели для сина окремий аккаунт в Instagram. На одному з перших фото Міша позує на руках у тата в холі готелю.

"Я перший раз летів на літаку, і у мене було дуже багато вражень. А потім ми приїхали в незнайоме місце. Так багато всього нового, я навіть не встигаю все розглядати. Як добре, що моя матуся і тато вчасно зрозуміли, що мені спокійніше у них на ручках. Скоро я звикну і буду частіше лежати в колясочці сам. Але коли я на ручках, я дуже щасливий і мені все подобається навколо", - "розповів" про свої перші враження малюк.

Маленький Міша вперше виїхав за кордон з батьками (фото: instagram.com/mish.apavlik)