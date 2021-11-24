RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Нахабні посмішки і порвані джинси: зірка "Київ вдень і вночі" - у новому відео Mad Mezzelle

Автор: Lite

Група Mad Mezzelle, створена художницею Даною Уманською і бас-гітаристом Ромою Дячуком, випустила новий кліп на пісню "Brazen Smile".

Про що нове творіння рок-команди - читайте в нашому матеріалі далі.

"Brazen Smile "(укр. "Нахабна посмішка"), як і більшість треків групи - про секс, внутрішню сексуальність і емоції, які при цьому можуть відчувати люди.

"Ідея кліпу виникла після знайомства з Русланом, барабанщиком групи Sinoptik - володарем божевільної посмішки, яка особисто мені нагадує Джека Ніколсона. Ми побачили його, і в один момент в голові народився весь сценарій. Саме Руслан і зіграв головну роль в нашому кліпі. А на другу роль ми запросили Аліну Лондон - відому блогершу, колишню учасницю серіаліті "Київ вдень і вночі", - кажуть музиканти.

Над кліпом працював популярний кінорежисер Діма Дементєєв.

Зйомка тривала годин десять, але учасникам процесу здавалося, що мінімум - добу.

Кадри творча команда знімала в рок-клубі і під кінець вже "обіймалися, браталися і мало не пили на брудершафт з масовкою".

"У якийсь момент я почав стрибати так, що на мені порвалися штани з еко-шкіри і почали просто розсипатися на шматки. Цим джинсам дивом вдалося дожити до кінця зйомок!" - розповідає Дементєєв.

Раніше ми писали, що українська співачка номінована на престижну європейську премію і їй потрібна підтримка.

Читайте LITE в Google News
Новини шоу-бізнесу