RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Винахідлива Нікітюк в топі запропонувала оригінальну альтернативу фотошопу: "акції красуні обваляться"

Автор: Ольвія Агаркова

Леся Нікітюк за словом в кишеню не лізе і вміє підняти настрій шанувальникам своїми постами в соцмережі. Вона публікує не тільки ефектні фото, але вміє посміятися над собою і пожартувати над іншими – за іскрометний гумор і відкритість ведуча здобула славу народної улюблениці. Цього разу Леді Ле вирішила запропонувати власну альтернативу фотошопу.

Про це вона написала кумедний пост в Instagram.

Леся зробила кілька фото в трендовому літньому аутфіті -молочному брючному костюмі. Вбрання складається з вільного топа з рукавом і брюк прямого крою. Вона доповнила розслаблений повсякденний образ взуттєвим трендом 2021-в'єтнамками на масивній підошві і стьобаною сумочкою на ланцюжку.

Леся Нікітюк дала пораду любителькам фотошопу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Фу фотошоп! Чого? З одного боку красиво, не треба пів дня робити макіяж...сфоткалася, обробила фото в Face App і зшбс! А з іншого... побачить тобі який-небудь кавалер в реальному житті і твої акції "красуні" обваляться. Так шо не тупіть, їжте менше, тренуйтесь більше, косметолог, амінокислоти, келишок просекко по суботам і фото обробляйте в Snapseed", - порадила Леся.

Шанувальники оцінили лук зірки і запевнили, що їй можна не вдаватися до допомоги фотошопу.

  • Дуже стильний образ
  • Ти красуня, шикарний образ
  • Ти найкраща
  • А костюмчик-то який класний
  • Леся! Ти з усіх боків красуня!
  • Ви і без всяких фільтрів прекрасна
  • Ви ідеальні в будь-якому випадку. Навіть без макіяжу і фотошопу

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк спантеличила фото з Володимиром Дантесом - користувачі мережі заговорили про ревнощі Наді Дорофєєвої.

Читайте LITE в Google News
Леся Нікітюк