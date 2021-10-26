Нам не страшно: схвильована Приходько зробила особисте зізнання про чоловіка

Анастасія Приходько рідко показує чоловіка Олександра, але із задоволенням ділиться в соцмережах фото і відео з трьома дітьми – донькою Наною і синами Гордієм і Лукою. До слова, молодшого хлопчика, який з'явився на світ у березні цього року, співачка нещодавно хрестила в Києві. Приходько не поширюється про чоловіка і зазначає, що він сам уникає публічності і зайвої уваги. Тим не менш, вона завжди з теплотою і вдячністю говорить про коханого.

Так, в день народження Олександра Анастасія з його дозволу запостила в Instagram романтичне спільне фото.

Вона зізналася, що пів-ранку бігала за чоловіком, щоб той дав добро на розміщення хоча б одного спільного фото. Також вона зробила дуже особисте і зворушливе зізнання про коханого іменинника.

Анастасія показала рідкісне фото з чоловіком з особливого приводу (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Мені в житті дуже пощастило, тому що у мене є ти. Справжній, добрий, ласкавий, іноді запальний, іноді закритий, але мій! Найбільший Дар Бога, це коли ти можеш жити з людиною, яку ти по-справжньому любиш, і знаєш, щоб не сталося, ми пройдемо все разом, тому що нам не страшно - у нас є любов, яка нам допомагає завжди! Ти ж знаєш, як я тебе люблю", - звернулася співачка до другої половинки.

Також вона зізналася, що готує коханому сюрприз на честь його дня народження і вже не в силах дотерпіти до вечора.

Анастасія Приходько не часто показує чоловіка Олександра (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Підписники артистки закидали пару компліментами і привітали її з іменинником.