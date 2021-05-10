Знайшла розраду в сім'ї: Дженніфер Лопес після розставання з Алексом Родрігесом проводить весь час з дітьми

Дженніфер Лопес завжди була ідеальною мамою. Своїх дітей Емму і Макса, яких вона люблячи називає "кокосами", співачка народила від Марка Ентоні. І завжди розповідала в інтерв'ю, як вона вдячна за них екс-чоловікові. Але в нелегкі періоди життя близнюки - її справжня розрада.

Дженніфер Лопес з сім'єю (фото: instagram.com/jlo)

Так, інсайдер розповів, що при розставанні з Алексом Родрігесом Дженніфер переживала і з приводу дітей. Справа в тому, що вони дуже прив'язалися як до бойфренда мами, так і з дітей Родрігеса. Тепер співачка намагається зробити все можливе, щоб їх не травмували зміни в її особистому житті. Та й сама вона, як стверджує джерело, відчуває себе щасливою, коли занурюється в материнські клопоти.

Підтвердженням тому став і новий пост зірки. Дженніфер провела День матері зі своїми близнюками і мамою. Всі четверо веселилися в кафе, фотографувалися і просто насолоджувалися компанією один одного. І судячи з квітучого і спокійного вигляду Лопес, вона дійсно вже відійшла від розриву тривалих відносин.