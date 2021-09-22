Наполягла на цьому сама: Ніколь Кідман розкрила причини розлучення з Томом Крузом

Ніколь Кідман і Том Круз - одна з культових пар шоу-бізнесу, яка постійно обговорюється в пресі, незважаючи на те що актори розійшлися 20 років тому. До сих пір актриса намагалася обходити цю тему в своїх інтерв'ю, оскільки давно щасливо одружена з музикантом Кітом Урбаном.

Ніколь Кідман стала героїнею жовтневого американського Harper's Bazaar, де відповіла на масу провокаційних питань. У тому числі і про екс-чоловіка. За словами зірки, вона була дуже молода і відкрита, а тому, коли в парі грянула криза, хотіла зробити все правильно.

"Я була молода. Мені здається, це я запропонувала розлучитися. Можливо, я стала більш трепетною. Але я завжди намагаюся бути якомога більш відкритою. Я просто вважаю за краще жити в цьому світі так. Іноді я обережна, і мені боляче, але в той же час я віддаю перевагу теплішому, а не "колючому" підходу у відносинах. Мій чоловік Кіт каже, що, коли зустрів мене, запитав у мене, в якому стані знаходиться моє серце. А я, мабуть, відповіла, що воно відкрите", - розповіла актриса.

Ніколь Кідман для глянцю (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

Нагадаємо, розлучення далося Ніколь непросто. Вона мріяла створити з Томом справжню сім'ю, але завести своїх дітей їм не вдалося: Кідман пережила дві невдалі вагітності. У підсумку пара усиновила двох дітей: дочку Ізабеллу і сина Коннора. Після розлучення діти, які захопилися саєнтологією за прикладом Круза, залишилися з батьком. За словами Кідман, вона не спілкується з ними, але це не її ініціатива. Ніколь зізнається, що мріє налагодити стосунки з дітьми і завжди прийде їм на допомогу в разі потреби.