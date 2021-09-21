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Немов дівчисько: 47-річна Пенелопа Крус омолодилася за допомогою нового іміджу

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Вівторок 21 вересня 2021 22:22
Немов дівчисько: 47-річна Пенелопа Крус омолодилася за допомогою нового іміджу Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)
Автор: RBC.UA

Пенелопа Крус знає, що зачіска може візуально освіжити обличчя і скинути кілька років, і вміло цим користується.

Новий імідж зірки екранів, який вона показала в особистому блозі, просто підкорив її шанувальників.

Пенелопа Крус у свої 47 років виглядає чудово: струнка фігура, гладка пружна шкіра, розкішне волосся... Здається, час не владний над спекотною іспанською кінодівою. А щоб зробити свою ефектну зовнішність ще більш вигідною, зірка обожнює приміряти модні фарбування. Новий образ вийшов неймовірно вдалим і буквально перетворив її в юну дівчину.

Крус обожнює подовжене каре - ця зачіска користується популярністю у багатьох жінок, які з віком люблять образи більш стримані. Щоб посилити ефект, брюнетка зробила модне фарбування з переходом від темних коренів до світлих кінчиків. Просто подивіться, як відблискують біля обличчя світлі пасма, роблячи його свіжим і сяючим! Здається, і сама Пенелопа закохалася в це фарбування, тому що зробила кілька постів і масу фото зблизька.

Немов дівчисько: 47-річна Пенелопа Крус омолодилася за допомогою нового іміджуНемов дівчисько: 47-річна Пенелопа Крус омолодилася за допомогою нового іміджуНемов дівчисько: 47-річна Пенелопа Крус омолодилася за допомогою нового іміджуНемов дівчисько: 47-річна Пенелопа Крус омолодилася за допомогою нового іміджуПенелопа Крус в новому образі (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Раніше також ще одна актриса - 54-річна Ніколь Кідман - показала, яка зачіска візуально омолоджує.

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